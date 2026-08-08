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USD.AI (CHIP) 本日のテクニカル分析

USD.AI (CHIP) 本日のテクニカル分析

USD.AI 分析ページでは、AIによって生成された CHIP の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で USD.AI の分析内容について詳しくご覧ください。

USD.AI (CHIP) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.02471---2.91%-24.09%-60.20%
USD.AI 価格について詳しく知る

USD.AI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる USD.AI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 14
中立 3
購入 9
移動平均:強い売り売却 11中立 1購入 2
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.02469
0.02469
R2
0.02469
0.02468
R1
0.02468
0.02468
PP
0.02468
0.02468
S1
0.02467
0.02467
S2
0.02467
0.02467
S3
0.02466
0.02467

USD.AI 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.02M
$5.97 M
$6.99 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.06M
3日間のアクティブ購入額
$0.49 M
3日間のアクティブ売却額
$0.43 M
7日間のアクティブ売買差額
0.05M
7日間のアクティブ購入額
$1.58 M
7日間のアクティブ売却額
$1.53 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

USD.AI 資本フロー

純流入CHIPUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.07 M0.02
2026-08-07$0.12 M0.02
2026-08-06-$0.01 M0.02
2026-08-05$0.03 M0.02
2026-08-04-$0.08 M0.02

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

USD.AI についてさらに詳しく知る

MEXCの USD.AI (CHIP) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、USD.AI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CHIP/USDC
$0.02472
$0.02472$0.02472
-0.60%
2.31M (USDT)
CHIP/USDT
$0.02471
$0.02471$0.02471
-0.64%
2.95M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

CHIP
CHIP
USD
USD

1 CHIP = 0.02471 USD

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