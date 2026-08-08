USD.AI (CHIP) 本日のテクニカル分析 USD.AI 分析ページでは、AIによって生成された CHIP の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で USD.AI の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

USD.AI (CHIP) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.02471 -- -2.91% -24.09% -60.20%

USD.AI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる USD.AI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 14 中立 3 購入 9 移動平均 : 強い売り 売却 11 中立 1 購入 2 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 2 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.02469 0.02469 R2 0.02469 0.02468 R1 0.02468 0.02468 PP 0.02468 0.02468 S1 0.02467 0.02467 S2 0.02467 0.02467 S3 0.02466 0.02467

USD.AI 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.02M $5.97 M $6.99 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.06M 3日間のアクティブ購入額 $0.49 M 3日間のアクティブ売却額 $0.43 M 7日間のアクティブ売買差額 0.05M 7日間のアクティブ購入額 $1.58 M 7日間のアクティブ売却額 $1.53 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 USD.AI 資本フロー 純流入 CHIPUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.07 M 0.02 2026-08-07 $0.12 M 0.02 2026-08-06 -$0.01 M 0.02 2026-08-05 $0.03 M 0.02 2026-08-04 -$0.08 M 0.02 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの USD.AI (CHIP) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、USD.AI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 CHIP / USDC $0.02472 $0.02472 $0.02472 -0.60% 2.31M (USDT) 取 引 CHIP / USDT $0.02471 $0.02471 $0.02471 -0.64% 2.95M (USDT) 取 引