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Canton Network (CC) 本日のテクニカル分析

Canton Network (CC) 本日のテクニカル分析

Canton Network 分析ページでは、AIによって生成された CC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Canton Network の分析内容について詳しくご覧ください。

Canton Network (CC) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.09048---23.13%-30.29%-40.70%
Canton Network 価格について詳しく知る

Canton Network テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Canton Network の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 4
購入 6
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:購入売却 2中立 4購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.09027
0.09026
R2
0.09026
0.09026
R1
0.09026
0.09026
PP
0.09025
0.09025
S1
0.09025
0.09025
S2
0.09024
0.09025
S3
0.09024
0.09024

Canton Network 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.04M
$10.05 M
$10.09 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$1.25 M
3日間のアクティブ売却額
$1.23 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$1.72 M
7日間のアクティブ売却額
$1.70 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Canton Network 資本フロー

純流入CCUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.10 M0.09
2026-08-07$0.16 M0.09
2026-08-06-$0.04 M0.10
2026-08-05-$0.05 M0.10
2026-08-04-$0.68 M0.11

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Canton Network (CC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Canton Network ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CC/USDT
$0.09041
$0.09041$0.09041
-2.45%
3.59M (USDT)
CC/USDC
$0.09032
$0.09032$0.09032
-2.44%
644.09K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

CC
CC
USD
USD

1 CC = 0.09048 USD

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