Catecoin (CATE) 本日のテクニカル分析 Catecoin 分析ページでは、AIによって生成された CATE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Catecoin の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Catecoin (CATE) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.028669 -- +245.57% +1,811.26% +1,811.26%

Catecoin テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Catecoin の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 10 中立 5 購入 11 移動平均 : 中立 売却 6 中立 0 購入 8 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 5 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.029017 0.029012 R2 0.029012 0.029009 R1 0.029009 0.029007 PP 0.029004 0.029004 S1 0.029001 0.029001 S2 0.028996 0.028999 S3 0.028993 0.028996

Catecoin 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.02M $0.05 M $0.07 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.04M 3日間のアクティブ購入額 $6.10 M 3日間のアクティブ売却額 $6.14 M 7日間のアクティブ売買差額 0.04M 7日間のアクティブ購入額 $21.92 M 7日間のアクティブ売却額 $21.88 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Catecoin 資本フロー 純流入 CATEUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Catecoin (CATE) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Catecoin ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 CATE / USD1 $0.028536 $0.028536 $0.028536 -25.34% 1.61M (USDT) 取 引 CATE / USDT $0.02847 $0.02847 $0.02847 -26.22% 12.98M (USDT) 取 引