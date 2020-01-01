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Catecoin (CATE) 本日のテクニカル分析

Catecoin (CATE) 本日のテクニカル分析

Catecoin 分析ページでは、AIによって生成された CATE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Catecoin の分析内容について詳しくご覧ください。

Catecoin (CATE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.028669--+245.57%+1,811.26%+1,811.26%
Catecoin 価格について詳しく知る

Catecoin テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Catecoin の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 10
中立 5
購入 11
移動平均:中立売却 6中立 0購入 8
テクニカル指標:中立売却 4中立 5購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.029017
0.029012
R2
0.029012
0.029009
R1
0.029009
0.029007
PP
0.029004
0.029004
S1
0.029001
0.029001
S2
0.028996
0.028999
S3
0.028993
0.028996

Catecoin 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.02M
$0.05 M
$0.07 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.04M
3日間のアクティブ購入額
$6.10 M
3日間のアクティブ売却額
$6.14 M
7日間のアクティブ売買差額
0.04M
7日間のアクティブ購入額
$21.92 M
7日間のアクティブ売却額
$21.88 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Catecoin 資本フロー

純流入CATEUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Catecoin (CATE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Catecoin ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CATE/USD1
$0.028536
$0.028536$0.028536
-25.34%
1.61M (USDT)
CATE/USDT
$0.02847
$0.02847$0.02847
-26.22%
12.98M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

CATE から USD の計算機

金額

CATE
CATE
USD
USD

1 CATE = 0.028669 USD

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