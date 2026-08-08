Simons Cat (CAT) 本日のテクニカル分析 Simons Cat 分析ページでは、AIによって生成された CAT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Simons Cat の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Simons Cat (CAT) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.000001546 -- +11.46% +15.63% -29.60%

Simons Cat テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Simons Cat の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 12 中立 3 購入 11 移動平均 : 売却 売却 10 中立 0 購入 4 テクニカル指標 : 購入 売却 2 中立 3 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.000001549 0.000001548 R2 0.000001548 0.000001547 R1 0.000001547 0.000001547 PP 0.000001546 0.000001546 S1 0.000001545 0.000001545 S2 0.000001544 0.000001545 S3 0.000001543 0.000001544

Simons Cat 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.05M $9.62 M $10.67 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.07 M 3日間のアクティブ売却額 $0.06 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.13 M 7日間のアクティブ売却額 $0.12 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Simons Cat 資本フロー 純流入 CATUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.00 M 0.00 2026-08-07 $0.00 M 0.00 2026-08-06 $0.00 M 0.00 2026-08-05 $0.00 M 0.00 2026-08-04 $0.00 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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