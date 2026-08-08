Cap (CAP) 本日のテクニカル分析 Cap 分析ページでは、AIによって生成された CAP の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Cap の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Cap (CAP) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.03722 -- +5.91% +73.19% +1,388.80%

Cap テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Cap の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い売り 売却 18 中立 4 購入 4 移動平均 : 強い売り 売却 12 中立 0 購入 2 テクニカル指標 : 売却 売却 6 中立 4 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.03739 0.03737 R2 0.03737 0.03735 R1 0.03736 0.03735 PP 0.03734 0.03734 S1 0.03733 0.03732 S2 0.03731 0.03732 S3 0.0373 0.03731

Cap 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.26M $5.53 M $6.79 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.07M 3日間のアクティブ購入額 $4.07 M 3日間のアクティブ売却額 $4.14 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $7.37 M 7日間のアクティブ売却額 $7.36 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Cap 資本フロー 純流入 CAPUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.02 M 0.04 2026-08-07 $0.01 M 0.04 2026-08-06 $0.35 M 0.03 2026-08-05 $0.11 M 0.03 2026-08-04 -$0.15 M 0.03 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Cap (CAP) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Cap ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 CAP / USDT $0.03722 $0.03722 $0.03722 +1.14% 8.53M (USDT) 取 引