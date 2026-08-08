暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、Cap のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、Cap のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

CAP についての詳細

CAP 価格情報

CAP とは

CAP ホワイトペーパー

CAP 公式ウェブサイト

CAP トケノミクス

CAP 価格予測

CAP 履歴

CAP 購入ガイド

CAP から法定通貨への変換

CAP 現物

CAP USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Cap (CAP) 本日のテクニカル分析

Cap (CAP) 本日のテクニカル分析

Cap 分析ページでは、AIによって生成された CAP の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Cap の分析内容について詳しくご覧ください。

Cap (CAP) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.03722--+5.91%+73.19%+1,388.80%
Cap 価格について詳しく知る

Cap テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Cap の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い売り
売却 18
中立 4
購入 4
移動平均:強い売り売却 12中立 0購入 2
テクニカル指標:売却売却 6中立 4購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.03739
0.03737
R2
0.03737
0.03735
R1
0.03736
0.03735
PP
0.03734
0.03734
S1
0.03733
0.03732
S2
0.03731
0.03732
S3
0.0373
0.03731

Cap 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.26M
$5.53 M
$6.79 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.07M
3日間のアクティブ購入額
$4.07 M
3日間のアクティブ売却額
$4.14 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$7.37 M
7日間のアクティブ売却額
$7.36 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Cap 資本フロー

純流入CAPUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.02 M0.04
2026-08-07$0.01 M0.04
2026-08-06$0.35 M0.03
2026-08-05$0.11 M0.03
2026-08-04-$0.15 M0.03

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Cap についてさらに詳しく知る

MEXCの Cap (CAP) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Cap ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CAP/USDT
$0.03722
$0.03722$0.03722
+1.14%
8.53M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

CAP から USD の計算機

金額

CAP
CAP
USD
USD

1 CAP = 0.03722 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック