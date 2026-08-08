The Bull 本日の価格

The Bull (BULLCOIN) の本日のライブ価格は ¥ 0.007315 で、直近24時間で 387.66% 変動しました。現在の BULLCOIN から JPY への変換レートは、¥ 0.007315 につき BULLCOIN です。

The Bull は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- BULLCOIN です。直近24時間の BULLCOIN は、¥ 0.0015 (安値) から ¥ 0.008832 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、BULLCOIN は直近1時間で -5.47%、直近7日間で +387.66% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 11.45K に達しました。

The Bull (BULLCOIN) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 11.45K¥ 11.45K ¥ 11.45K 完全希薄化後時価総額 ¥ 7.32M¥ 7.32M ¥ 7.32M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン ROBINHOOD

The Bull の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 11.45K です。BULLCOIN の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 7.32M です。