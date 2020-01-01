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BULLA (BULLA) 本日のテクニカル分析

BULLA (BULLA) 本日のテクニカル分析

BULLA 分析ページでは、AIによって生成された BULLA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で BULLA の分析内容について詳しくご覧ください。

BULLA (BULLA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.014501--+7.09%+141.48%+100.26%
BULLA 価格について詳しく知る

BULLA テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる BULLA の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 17
中立 2
購入 7
移動平均:売却売却 9中立 0購入 5
テクニカル指標:売却売却 8中立 2購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.014501
0.014494
R2
0.014494
0.01449
R1
0.01449
0.014487
PP
0.014483
0.014483
S1
0.014479
0.014479
S2
0.014472
0.014476
S3
0.014468
0.014472

BULLA 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.33M
$1.48 M
$1.81 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.24 M
3日間のアクティブ売却額
$0.24 M
7日間のアクティブ売買差額
0.03M
7日間のアクティブ購入額
$1.23 M
7日間のアクティブ売却額
$1.20 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

BULLA 資本フロー

純流入BULLAUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、BULLA ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BULLA/USDT
$0.014501
$0.014501$0.014501
-3.45%
32.64M (USDT)

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金額

BULLA
BULLA
USD
USD

1 BULLA = 0.014501 USD

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