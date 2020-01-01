Bitway (BTW) 本日のテクニカル分析 Bitway 分析ページでは、AIによって生成された BTW の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Bitway の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Bitway (BTW) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.158229 -- +40.71% +150.71% +1,001.25%

Bitway テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Bitway の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 3 中立 4 購入 19 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 4 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.1601 0.15966 R2 0.15966 0.15917 R1 0.1588 0.15886 PP 0.15836 0.15836 S1 0.1575 0.15787 S2 0.15706 0.15756 S3 0.1562 0.15706

Bitway 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.87M $5.84 M $6.72 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.26M 3日間のアクティブ購入額 $13.69 M 3日間のアクティブ売却額 $13.42 M 7日間のアクティブ売買差額 0.11M 7日間のアクティブ購入額 $31.58 M 7日間のアクティブ売却額 $31.46 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Bitway 資本フロー 純流入 BTWUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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