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Bitlayer (BTR) 本日のテクニカル分析

Bitlayer (BTR) 本日のテクニカル分析

Bitlayer 分析ページでは、AIによって生成された BTR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Bitlayer の分析内容について詳しくご覧ください。

Bitlayer (BTR) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.02339--+24.34%+27.53%-23.54%
Bitlayer 価格について詳しく知る

Bitlayer テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Bitlayer の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 10
中立 8
購入 8
移動平均:購入売却 3中立 6購入 5
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.02352
0.02351
R2
0.02351
0.02349
R1
0.02349
0.02349
PP
0.02348
0.02348
S1
0.02346
0.02346
S2
0.02345
0.02346
S3
0.02343
0.02345

Bitlayer 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.28M
$4.18 M
$4.46 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.02 M
3日間のアクティブ売却額
$0.02 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.13 M
7日間のアクティブ売却額
$0.13 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Bitlayer 資本フロー

純流入BTRUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.02
2026-08-07$0.01 M0.02
2026-08-06$0.00 M0.02
2026-08-05$0.00 M0.02
2026-08-04$0.00 M0.02

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Bitlayer (BTR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Bitlayer ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BTR/USDT
$0.02339
$0.02339$0.02339
+2.94%
2.45M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

BTR
BTR
USD
USD

1 BTR = 0.02339 USD

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