Bitlayer (BTR) 本日のテクニカル分析 Bitlayer 分析ページでは、AIによって生成された BTR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Bitlayer の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Bitlayer (BTR) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.02339 -- +24.34% +27.53% -23.54%

Bitlayer テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Bitlayer の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 10 中立 8 購入 8 移動平均 : 購入 売却 3 中立 6 購入 5 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 2 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.02352 0.02351 R2 0.02351 0.02349 R1 0.02349 0.02349 PP 0.02348 0.02348 S1 0.02346 0.02346 S2 0.02345 0.02346 S3 0.02343 0.02345

Bitlayer 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.28M $4.18 M $4.46 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.02 M 3日間のアクティブ売却額 $0.02 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.13 M 7日間のアクティブ売却額 $0.13 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Bitlayer 資本フロー 純流入 BTRUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.00 M 0.02 2026-08-07 $0.01 M 0.02 2026-08-06 $0.00 M 0.02 2026-08-05 $0.00 M 0.02 2026-08-04 $0.00 M 0.02 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Bitlayer (BTR) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Bitlayer ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 BTR / USDT $0.02339 $0.02339 $0.02339 +2.94% 2.45M (USDT) 取 引