CZ S DOG (BROCCOLI) 本日のテクニカル分析 CZ S DOG 分析ページでは、AIによって生成された BROCCOLI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で CZ S DOG の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

CZ S DOG (BROCCOLI) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.01528 -- +7.98% +23.62% -16.19%

CZ S DOG テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる CZ S DOG の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 3 中立 6 購入 17 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 1 購入 13 テクニカル指標 : 中立 売却 3 中立 5 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01525 0.01525 R2 0.01525 0.01524 R1 0.01524 0.01524 PP 0.01524 0.01524 S1 0.01523 0.01523 S2 0.01523 0.01523 S3 0.01522 0.01523

CZ S DOG 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.16M $3.29 M $3.46 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.05 M 3日間のアクティブ売却額 $0.06 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.12 M 7日間のアクティブ売却額 $0.13 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 CZ S DOG 資本フロー 純流入 BROCCOLIUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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