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BRL (BRL) 本日のテクニカル分析

BRL (BRL) 本日のテクニカル分析

BRL 分析ページでは、AIによって生成された BRL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で BRL の分析内容について詳しくご覧ください。

BRL (BRL) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.1958--0.00%+3.16%-3.88%
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BRL テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる BRL の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 1
中立 19
購入 6
移動平均:中立売却 0中立 14購入 0
テクニカル指標:強い買い売却 1中立 5購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.196
0.196
R2
0.196
0.1959
R1
0.1959
0.1959
PP
0.1959
0.1959
S1
0.1958
0.1958
S2
0.1958
0.1958
S3
0.1957
0.1958

BRL 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.05M
$3.78 M
$3.72 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.03M
3日間のアクティブ購入額
$0.02 M
3日間のアクティブ売却額
$0.05 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.03M
7日間のアクティブ購入額
$0.04 M
7日間のアクティブ売却額
$0.07 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

BRL 資本フロー

純流入BRLUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BRL/USDT
$0.1957
$0.1957$0.1957
-0.15%
1.21M (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

BRL
BRL
USD
USD

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