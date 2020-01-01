暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、Coinbase Man のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、Coinbase Man のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

BRIAN についての詳細

BRIAN 価格情報

BRIAN とは

BRIAN トケノミクス

BRIAN 価格予測

BRIAN 履歴

BRIAN 購入ガイド

BRIAN から法定通貨への変換

BRIAN 現物

BRIAN USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Coinbase Man (BRIAN) 本日のテクニカル分析

Coinbase Man (BRIAN) 本日のテクニカル分析

Coinbase Man 分析ページでは、AIによって生成された BRIAN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Coinbase Man の分析内容について詳しくご覧ください。

Coinbase Man (BRIAN) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0002206---27.32%-95.59%-95.59%
Coinbase Man 価格について詳しく知る

Coinbase Man テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Coinbase Man の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 2
購入 17
移動平均:強い買い売却 1中立 0購入 13
テクニカル指標:中立売却 6中立 2購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.0002297
0.0002296
R2
0.0002296
0.0002294
R1
0.0002294
0.0002294
PP
0.0002293
0.0002293
S1
0.000229
0.0002291
S2
0.0002289
0.0002291
S3
0.0002287
0.0002289

Coinbase Man 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.03 M
3日間のアクティブ売却額
$0.02 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.03 M
7日間のアクティブ売却額
$0.03 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Coinbase Man 資本フロー

純流入BRIANUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Coinbase Man についてさらに詳しく知る

MEXCの Coinbase Man (BRIAN) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Coinbase Man ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BRIAN/USD1
$0.0002241
$0.0002241$0.0002241
-8.93%
236.73M (USDT)
BRIAN/USDT
$0.0002206
$0.0002206$0.0002206
-10.32%
399.24M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

BRIAN から USD の計算機

金額

BRIAN
BRIAN
USD
USD

1 BRIAN = 0.0002206 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック