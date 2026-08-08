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Bedrock (BR) 本日のテクニカル分析

Bedrock (BR) 本日のテクニカル分析

Bedrock 分析ページでは、AIによって生成された BR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Bedrock の分析内容について詳しくご覧ください。

Bedrock (BR) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.1365---11.60%-10.08%+173.00%
Bedrock 価格について詳しく知る

Bedrock テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Bedrock の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 17
中立 4
購入 5
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:購入売却 3中立 4購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.13754
0.13742
R2
0.13742
0.13728
R1
0.13717
0.13719
PP
0.13705
0.13705
S1
0.1368
0.13691
S2
0.13668
0.13682
S3
0.13643
0.13668

Bedrock 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.72M
$7.10 M
$7.83 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.07 M
3日間のアクティブ売却額
$0.06 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.54 M
7日間のアクティブ売却額
$0.54 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Bedrock 資本フロー

純流入BRUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.14
2026-08-07$0.00 M0.14
2026-08-06$0.00 M0.15
2026-08-05$0.02 M0.14
2026-08-04$0.00 M0.14

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Bedrock (BR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Bedrock ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BR/USDT
$0.1365
$0.1365$0.1365
-2.98%
410.67K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

BR から USD の計算機

金額

BR
BR
USD
USD

1 BR = 0.1365 USD

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