Backpack (BP) 本日のテクニカル分析 Backpack 分析ページでは、AIによって生成された BP の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Backpack の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Backpack (BP) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.414 -- +8.32% -23.78% +178.60%

Backpack テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Backpack の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 3 中立 4 購入 19 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 4 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.389 0.3885 R2 0.3885 0.3879 R1 0.3875 0.3875 PP 0.387 0.387 S1 0.386 0.3864 S2 0.3855 0.386 S3 0.3845 0.3855

Backpack 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.08M $0.91 M $0.99 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.03M 3日間のアクティブ購入額 $0.76 M 3日間のアクティブ売却額 $0.80 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.03M 7日間のアクティブ購入額 $0.80 M 7日間のアクティブ売却額 $0.83 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Backpack 資本フロー 純流入 BPUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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