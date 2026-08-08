Boyz N The Hood 本日の価格

Boyz N The Hood (BOYZ) の本日のライブ価格は ¥ 0.004107 で、直近24時間で 307.40% 変動しました。現在の BOYZ から JPY への変換レートは、¥ 0.004107 につき BOYZ です。

Boyz N The Hood は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- BOYZ です。直近24時間の BOYZ は、¥ 0.001 (安値) から ¥ 0.006034 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、BOYZ は直近1時間で -9.54%、直近7日間で +310.70% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 9.03K に達しました。

Boyz N The Hood (BOYZ) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 9.03K¥ 9.03K ¥ 9.03K 完全希薄化後時価総額 ¥ 4.11M¥ 4.11M ¥ 4.11M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン ROBINHOOD

Boyz N The Hood の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 9.03K です。BOYZ の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 4.11M です。