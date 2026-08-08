Bubblemaps (BMT) 本日のテクニカル分析 Bubblemaps 分析ページでは、AIによって生成された BMT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Bubblemaps の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Bubblemaps (BMT) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.01288 -- +8.32% +6.00% -27.93%

Bubblemaps テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Bubblemaps の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 3 中立 11 購入 12 移動平均 : 中立 売却 1 中立 7 購入 6 テクニカル指標 : 購入 売却 2 中立 4 購入 6 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01287 0.01287 R2 0.01287 0.01286 R1 0.01286 0.01286 PP 0.01286 0.01286 S1 0.01285 0.01285 S2 0.01285 0.01285 S3 0.01284 0.01285

Bubblemaps 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.23M $5.20 M $5.43 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.01 M 3日間のアクティブ売却額 $0.01 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.03 M 7日間のアクティブ売却額 $0.04 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Bubblemaps 資本フロー 純流入 BMTUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.00 M 0.01 2026-08-07 $0.00 M 0.01 2026-08-06 $0.01 M 0.01 2026-08-05 $0.04 M 0.01 2026-08-04 $0.04 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Bubblemaps (BMT) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Bubblemaps ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 BMT / USDT $0.01288 $0.01288 $0.01288 +0.70% 4.50M (USDT) 取 引