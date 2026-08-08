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Bluefin (BLUE) 本日のテクニカル分析

Bluefin (BLUE) 本日のテクニカル分析

Bluefin 分析ページでは、AIによって生成された BLUE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Bluefin の分析内容について詳しくご覧ください。

Bluefin (BLUE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.008199---4.26%-16.66%-66.98%
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Bluefin 資本フロー

純流入BLUEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.01
2026-08-07$0.00 M0.01
2026-08-06$0.00 M0.01
2026-08-05$0.00 M0.01
2026-08-04$0.00 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Bluefin (BLUE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Bluefin ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BLUE/USDT
$0.008199
$0.008199$0.008199
+0.25%
6.60M (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

BLUE
BLUE
USD
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1 BLUE = 0.008199 USD

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