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Moonbirds (BIRB) 本日のテクニカル分析

Moonbirds (BIRB) 本日のテクニカル分析

Moonbirds 分析ページでは、AIによって生成された BIRB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Moonbirds の分析内容について詳しくご覧ください。

Moonbirds (BIRB) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.05039--+0.75%-19.41%-65.11%
Moonbirds 価格について詳しく知る

Moonbirds テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Moonbirds の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 10
中立 2
購入 14
移動平均:中立売却 7中立 0購入 7
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.05008
0.05007
R2
0.05007
0.05006
R1
0.05006
0.05006
PP
0.05005
0.05005
S1
0.05004
0.05004
S2
0.05003
0.05004
S3
0.05002
0.05003

Moonbirds 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.67M
$8.53 M
$9.20 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.07 M
3日間のアクティブ売却額
$0.06 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.29 M
7日間のアクティブ売却額
$0.29 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Moonbirds 資本フロー

純流入BIRBUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.14 M0.05
2026-08-07-$0.09 M0.05
2026-08-06-$0.01 M0.05
2026-08-05$0.02 M0.05
2026-08-04-$0.07 M0.05

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Moonbirds についてさらに詳しく知る

MEXCの Moonbirds (BIRB) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Moonbirds ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BIRB/USDT
$0.05039
$0.05039$0.05039
+1.14%
1.18M (USDT)
BIRB/USDC
$0.05057
$0.05057$0.05057
+3.01%
1.07M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

BIRB
BIRB
USD
USD

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