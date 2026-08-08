Moonbirds (BIRB) 本日のテクニカル分析 Moonbirds 分析ページでは、AIによって生成された BIRB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Moonbirds の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Moonbirds (BIRB) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.05039 -- +0.75% -19.41% -65.11%

Moonbirds テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Moonbirds の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 10 中立 2 購入 14 移動平均 : 中立 売却 7 中立 0 購入 7 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 2 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.05008 0.05007 R2 0.05007 0.05006 R1 0.05006 0.05006 PP 0.05005 0.05005 S1 0.05004 0.05004 S2 0.05003 0.05004 S3 0.05002 0.05003

Moonbirds 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.67M $8.53 M $9.20 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.07 M 3日間のアクティブ売却額 $0.06 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.29 M 7日間のアクティブ売却額 $0.29 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Moonbirds 資本フロー 純流入 BIRBUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.14 M 0.05 2026-08-07 -$0.09 M 0.05 2026-08-06 -$0.01 M 0.05 2026-08-05 $0.02 M 0.05 2026-08-04 -$0.07 M 0.05 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Moonbirds (BIRB) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Moonbirds ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 BIRB / USDT $0.05039 $0.05039 $0.05039 +1.14% 1.18M (USDT) 取 引 BIRB / USDC $0.05057 $0.05057 $0.05057 +3.01% 1.07M (USDT) 取 引