暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、BIO Protocol のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、BIO Protocol のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

BIO についての詳細

BIO 価格情報

BIO とは

BIO ホワイトペーパー

BIO 公式ウェブサイト

BIO トケノミクス

BIO 価格予測

BIO 履歴

BIO 購入ガイド

BIO から法定通貨への変換

BIO 現物

BIO USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

BIO Protocol (BIO) 本日のテクニカル分析

BIO Protocol (BIO) 本日のテクニカル分析

BIO Protocol 分析ページでは、AIによって生成された BIO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で BIO Protocol の分析内容について詳しくご覧ください。

BIO Protocol (BIO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.02481--+8.72%-11.96%-54.30%
BIO Protocol 価格について詳しく知る

BIO Protocol テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる BIO Protocol の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 12
中立 4
購入 10
移動平均:購入売却 5中立 1購入 8
テクニカル指標:売却売却 7中立 3購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.0248
0.0248
R2
0.0248
0.02479
R1
0.02479
0.02479
PP
0.02479
0.02479
S1
0.02478
0.02478
S2
0.02478
0.02478
S3
0.02477
0.02478

BIO Protocol 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.02M
$3.68 M
$3.66 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.09 M
3日間のアクティブ売却額
$0.09 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.20 M
7日間のアクティブ売却額
$0.19 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

BIO Protocol 資本フロー

純流入BIOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.01 M0.02
2026-08-07-$0.07 M0.02
2026-08-06-$0.13 M0.02
2026-08-05$0.01 M0.02
2026-08-04$0.02 M0.02

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

BIO Protocol についてさらに詳しく知る

MEXCの BIO Protocol (BIO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、BIO Protocol ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BIO/USDT
$0.02481
$0.02481$0.02481
+3.24%
3.75M (USDT)
BIO/USDC
$0.02483
$0.02483$0.02483
+3.41%
2.19M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

BIO から USD の計算機

金額

BIO
BIO
USD
USD

1 BIO = 0.02481 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック