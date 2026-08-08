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Billions (BILL) 本日のテクニカル分析

Billions (BILL) 本日のテクニカル分析

Billions 分析ページでは、AIによって生成された BILL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Billions の分析内容について詳しくご覧ください。

Billions (BILL) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0246--+1.52%-35.59%-79.01%
Billions 価格について詳しく知る

Billions テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Billions の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 5
購入 14
移動平均:強い買い売却 0中立 2購入 12
テクニカル指標:売却売却 7中立 3購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.02463
0.02463
R2
0.02463
0.02462
R1
0.02462
0.02462
PP
0.02462
0.02462
S1
0.02461
0.02461
S2
0.02461
0.02461
S3
0.0246
0.02461

Billions 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.22M
$2.62 M
$2.83 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.07M
3日間のアクティブ購入額
$0.86 M
3日間のアクティブ売却額
$0.93 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.09M
7日間のアクティブ購入額
$2.38 M
7日間のアクティブ売却額
$2.46 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Billions 資本フロー

純流入BILLUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.09 M0.02
2026-08-07-$0.19 M0.02
2026-08-06-$0.05 M0.02
2026-08-05$0.04 M0.02
2026-08-04$0.07 M0.02

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Billions (BILL) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Billions ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BILL/USDC
$0.02459
$0.02459$0.02459
+1.61%
2.40M (USDT)
BILL/USDT
$0.02461
$0.02461$0.02461
+1.73%
3.34M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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BILL
BILL
USD
USD

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