Billions (BILL) 本日のテクニカル分析 Billions 分析ページでは、AIによって生成された BILL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Billions の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Billions (BILL) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.0246 -- +1.52% -35.59% -79.01%

Billions テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Billions の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 7 中立 5 購入 14 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 2 購入 12 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 3 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.02463 0.02463 R2 0.02463 0.02462 R1 0.02462 0.02462 PP 0.02462 0.02462 S1 0.02461 0.02461 S2 0.02461 0.02461 S3 0.0246 0.02461

Billions 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.22M $2.62 M $2.83 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.07M 3日間のアクティブ購入額 $0.86 M 3日間のアクティブ売却額 $0.93 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.09M 7日間のアクティブ購入額 $2.38 M 7日間のアクティブ売却額 $2.46 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Billions 資本フロー 純流入 BILLUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.09 M 0.02 2026-08-07 -$0.19 M 0.02 2026-08-06 -$0.05 M 0.02 2026-08-05 $0.04 M 0.02 2026-08-04 $0.07 M 0.02 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Billions (BILL) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Billions ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 BILL / USDC $0.02459 $0.02459 $0.02459 +1.61% 2.40M (USDT) 取 引 BILL / USDT $0.02461 $0.02461 $0.02461 +1.73% 3.34M (USDT) 取 引