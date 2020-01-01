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Audiera (BEAT) 本日のテクニカル分析

Audiera (BEAT) 本日のテクニカル分析

Audiera 分析ページでは、AIによって生成された BEAT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Audiera の分析内容について詳しくご覧ください。

Audiera (BEAT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$2.55301---45.09%+16.45%+370.11%
Audiera 価格について詳しく知る

Audiera テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Audiera の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 9
中立 4
購入 13
移動平均:中立売却 6中立 0購入 8
テクニカル指標:購入売却 3中立 4購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
2.5693
2.5626
R2
2.5626
2.5588
R1
2.5593
2.5564
PP
2.5526
2.5526
S1
2.5493
2.5488
S2
2.5426
2.5464
S3
2.5393
2.5426

Audiera 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.64M
$5.19 M
$5.82 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.27M
3日間のアクティブ購入額
$40.38 M
3日間のアクティブ売却額
$40.65 M
7日間のアクティブ売買差額
1.64M
7日間のアクティブ購入額
$134.11 M
7日間のアクティブ売却額
$132.47 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Audiera 資本フロー

純流入BEATUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Audiera (BEAT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Audiera ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BEAT/USDT
$2.55301
$2.55301$2.55301
+27.40%
344.51K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

BEAT から USD の計算機

金額

BEAT
BEAT
USD
USD

1 BEAT = 2.55301 USD

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