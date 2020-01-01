Audiera (BEAT) 本日のテクニカル分析 Audiera 分析ページでは、AIによって生成された BEAT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Audiera の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Audiera (BEAT) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $2.55301 -- -45.09% +16.45% +370.11%

Audiera テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Audiera の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 9 中立 4 購入 13 移動平均 : 中立 売却 6 中立 0 購入 8 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 4 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 2.5693 2.5626 R2 2.5626 2.5588 R1 2.5593 2.5564 PP 2.5526 2.5526 S1 2.5493 2.5488 S2 2.5426 2.5464 S3 2.5393 2.5426

Audiera 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.64M $5.19 M $5.82 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.27M 3日間のアクティブ購入額 $40.38 M 3日間のアクティブ売却額 $40.65 M 7日間のアクティブ売買差額 1.64M 7日間のアクティブ購入額 $134.11 M 7日間のアクティブ売却額 $132.47 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Audiera 資本フロー 純流入 BEATUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Audiera (BEAT) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Audiera ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 BEAT / USDT $2.55301 $2.55301 $2.55301 +27.40% 344.51K (USDT) 取 引