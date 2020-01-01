Audiera (BEAT) 本日のテクニカル分析
Audiera 分析ページでは、AIによって生成された BEAT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Audiera の分析内容について詳しくご覧ください。
Audiera (BEAT) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$2.55301
|--
|-45.09%
|+16.45%
|+370.11%
Audiera テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Audiera の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
中立
売却 9
中立 4
購入 13
|移動平均:
|中立
|売却 6
|中立 0
|購入 8
|テクニカル指標:
|購入
|売却 3
|中立 4
|購入 5
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
2.5693
2.5626
R2
2.5626
2.5588
R1
2.5593
2.5564
PP
2.5526
2.5526
S1
2.5493
2.5488
S2
2.5426
2.5464
S3
2.5393
2.5426
Audiera 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.64M
$5.19 M
$5.82 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.27M
3日間のアクティブ購入額
$40.38 M
3日間のアクティブ売却額
$40.65 M
7日間のアクティブ売買差額
1.64M
7日間のアクティブ購入額
$134.11 M
7日間のアクティブ売却額
$132.47 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Audiera 資本フロー
純流入BEATUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$2.55301
$2.55301$2.55301
+27.40%
344.51K (USDT)
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