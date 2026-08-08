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Based (BASED) 本日のテクニカル分析

Based (BASED) 本日のテクニカル分析

Based 分析ページでは、AIによって生成された BASED の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Based の分析内容について詳しくご覧ください。

Based (BASED) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.07738---2.65%-22.69%-25.32%
Based 価格について詳しく知る

Based テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Based の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 2
中立 5
購入 19
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:購入売却 2中立 5購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.07742
0.07741
R2
0.07741
0.07741
R1
0.07741
0.07741
PP
0.0774
0.0774
S1
0.0774
0.0774
S2
0.07739
0.0774
S3
0.07739
0.07739

Based 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.88M
$6.73 M
$7.61 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$1.98 M
3日間のアクティブ売却額
$1.96 M
7日間のアクティブ売買差額
0.16M
7日間のアクティブ購入額
$3.49 M
7日間のアクティブ売却額
$3.33 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Based 資本フロー

純流入BASEDUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.05 M0.08
2026-08-07$0.08 M0.08
2026-08-06$0.24 M0.08
2026-08-05$0.13 M0.08
2026-08-04-$0.14 M0.08

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BASED/USDT
$0.0774
$0.0774$0.0774
-1.40%
4.36M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

BASED
BASED
USD
USD

1 BASED = 0.07738 USD

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