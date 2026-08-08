Based (BASED) 本日のテクニカル分析 Based 分析ページでは、AIによって生成された BASED の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Based の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Based (BASED) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.07738 -- -2.65% -22.69% -25.32%

Based テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Based の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 2 中立 5 購入 19 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 購入 売却 2 中立 5 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.07742 0.07741 R2 0.07741 0.07741 R1 0.07741 0.07741 PP 0.0774 0.0774 S1 0.0774 0.0774 S2 0.07739 0.0774 S3 0.07739 0.07739

Based 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.88M $6.73 M $7.61 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $1.98 M 3日間のアクティブ売却額 $1.96 M 7日間のアクティブ売買差額 0.16M 7日間のアクティブ購入額 $3.49 M 7日間のアクティブ売却額 $3.33 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Based 資本フロー 純流入 BASEDUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.05 M 0.08 2026-08-07 $0.08 M 0.08 2026-08-06 $0.24 M 0.08 2026-08-05 $0.13 M 0.08 2026-08-04 -$0.14 M 0.08 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Based (BASED) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Based ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 BASED / USDT $0.0774 $0.0774 $0.0774 -1.40% 4.36M (USDT) 取 引