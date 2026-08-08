Lombard (BARD) 本日のテクニカル分析 Lombard 分析ページでは、AIによって生成された BARD の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Lombard の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Lombard (BARD) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.113 -- +0.35% -11.10% -60.63%

Lombard テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Lombard の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 5 中立 9 購入 12 移動平均 : 購入 売却 3 中立 3 購入 8 テクニカル指標 : 中立 売却 2 中立 6 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.113 0.113 R2 0.113 0.1129 R1 0.1129 0.1129 PP 0.1129 0.1129 S1 0.1128 0.1128 S2 0.1128 0.1128 S3 0.1127 0.1128

Lombard 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.09M $6.29 M $7.37 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.07 M 3日間のアクティブ売却額 $0.08 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.18 M 7日間のアクティブ売却額 $0.18 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Lombard 資本フロー 純流入 BARDUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.01 M 0.11 2026-08-07 -$0.04 M 0.11 2026-08-06 -$0.11 M 0.12 2026-08-05 -$0.04 M 0.11 2026-08-04 $0.03 M 0.11 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Lombard (BARD) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Lombard ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 BARD / USDT $0.113 $0.113 $0.113 +0.62% 555.62K (USDT) 取 引