Banana (BANANAS31) 本日のテクニカル分析 Banana 分析ページでは、AIによって生成された BANANAS31 の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Banana の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Banana (BANANAS31) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.007251 -- -0.23% -2.81% -42.27%

Banana テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Banana の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 9 中立 1 購入 16 移動平均 : 強い買い 売却 1 中立 0 購入 13 テクニカル指標 : 売却 売却 8 中立 1 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.007264 0.00726 R2 0.00726 0.007255 R1 0.007252 0.007252 PP 0.007248 0.007248 S1 0.00724 0.007243 S2 0.007235 0.00724 S3 0.007227 0.007235

Banana 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.26M $6.28 M $6.54 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.03M 3日間のアクティブ購入額 $0.18 M 3日間のアクティブ売却額 $0.15 M 7日間のアクティブ売買差額 0.02M 7日間のアクティブ購入額 $0.32 M 7日間のアクティブ売却額 $0.30 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Banana 資本フロー 純流入 BANANAS31USDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.04 M 0.01 2026-08-07 -$0.03 M 0.01 2026-08-06 -$0.07 M 0.01 2026-08-05 $0.00 M 0.01 2026-08-04 -$0.09 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Banana (BANANAS31) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Banana ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 BANANAS31 / USDT $0.007235 $0.007235 $0.007235 -0.45% 7.43M (USDT) 取 引 BANANAS31 / USDC $0.007253 $0.007253 $0.007253 -0.16% 7.65M (USDT) 取 引