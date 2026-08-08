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Banana (BANANAS31) 本日のテクニカル分析

Banana (BANANAS31) 本日のテクニカル分析

Banana 分析ページでは、AIによって生成された BANANAS31 の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Banana の分析内容について詳しくご覧ください。

Banana (BANANAS31) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.007251---0.23%-2.81%-42.27%
Banana 価格について詳しく知る

Banana テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Banana の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 9
中立 1
購入 16
移動平均:強い買い売却 1中立 0購入 13
テクニカル指標:売却売却 8中立 1購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.007264
0.00726
R2
0.00726
0.007255
R1
0.007252
0.007252
PP
0.007248
0.007248
S1
0.00724
0.007243
S2
0.007235
0.00724
S3
0.007227
0.007235

Banana 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.26M
$6.28 M
$6.54 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.03M
3日間のアクティブ購入額
$0.18 M
3日間のアクティブ売却額
$0.15 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.32 M
7日間のアクティブ売却額
$0.30 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Banana 資本フロー

純流入BANANAS31USDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.04 M0.01
2026-08-07-$0.03 M0.01
2026-08-06-$0.07 M0.01
2026-08-05$0.00 M0.01
2026-08-04-$0.09 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、Banana ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BANANAS31/USDT
$0.007235
$0.007235$0.007235
-0.45%
7.43M (USDT)
BANANAS31/USDC
$0.007253
$0.007253$0.007253
-0.16%
7.65M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

BANANAS31
BANANAS31
USD
USD

1 BANANAS31 = 0.007251 USD

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