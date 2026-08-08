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Babylon (BABY) 本日のテクニカル分析

Babylon (BABY) 本日のテクニカル分析

Babylon 分析ページでは、AIによって生成された BABY の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Babylon の分析内容について詳しくご覧ください。

Babylon (BABY) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.012---2.36%-9.58%-34.14%
Babylon 価格について詳しく知る

Babylon テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Babylon の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 3
中立 3
購入 20
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:購入売却 3中立 3購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01207
0.01204
R2
0.01204
0.01202
R1
0.01202
0.01201
PP
0.01199
0.01199
S1
0.01197
0.01197
S2
0.01194
0.01196
S3
0.01192
0.01194

Babylon 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.02M
$4.96 M
$4.94 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.03M
3日間のアクティブ購入額
$0.11 M
3日間のアクティブ売却額
$0.15 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.51 M
7日間のアクティブ売却額
$0.53 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Babylon 資本フロー

純流入BABYUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$1.01 M0.01
2026-08-07-$20.71 M0.01
2026-08-06$0.82 M0.01
2026-08-05$0.22 M0.01
2026-08-04$0.02 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、Babylon ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BABY/USDT
$0.012
$0.012$0.012
+3.71%
11.14M (USDT)
BABY/USDC
$0.01204
$0.01204$0.01204
+4.15%
4.66M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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