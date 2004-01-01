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BUILDon (B) 本日のテクニカル分析

BUILDon (B) 本日のテクニカル分析

BUILDon 分析ページでは、AIによって生成された B の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で BUILDon の分析内容について詳しくご覧ください。

BUILDon (B) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.15838--+0.50%+5.11%-54.83%
BUILDon 価格について詳しく知る

BUILDon テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる BUILDon の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 12
中立 5
購入 9
移動平均:強い売り売却 10中立 2購入 2
テクニカル指標:購入売却 2中立 3購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1589
0.1588
R2
0.1588
0.1588
R1
0.1588
0.1588
PP
0.1587
0.1587
S1
0.1587
0.1587
S2
0.1586
0.1587
S3
0.1586
0.1586

BUILDon 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.10M
$4.40 M
$4.31 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.42 M
3日間のアクティブ売却額
$0.39 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.02M
7日間のアクティブ購入額
$1.04 M
7日間のアクティブ売却額
$1.06 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

BUILDon 資本フロー

純流入BUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの BUILDon (B) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、BUILDon ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
B/USDT
$0.15838
$0.15838$0.15838
-6.70%
528.59K (USDT)
B/USD1
$0.15857
$0.15857$0.15857
-6.55%
328.65K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

B
B
USD
USD

1 B = 0.15838 USD

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