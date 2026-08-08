暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、AWE Network のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、AWE Network のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

AWE についての詳細

AWE 価格情報

AWE とは

AWE ホワイトペーパー

AWE 公式ウェブサイト

AWE トケノミクス

AWE 価格予測

AWE 履歴

AWE 購入ガイド

AWE から法定通貨への変換

AWE 現物

AWE USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

AWE Network (AWE) 本日のテクニカル分析

AWE Network (AWE) 本日のテクニカル分析

AWE Network 分析ページでは、AIによって生成された AWE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で AWE Network の分析内容について詳しくご覧ください。

AWE Network (AWE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.05807--+1.13%-6.54%+4.51%
AWE Network 価格について詳しく知る

AWE Network テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる AWE Network の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 4
購入 6
移動平均:売却売却 10中立 1購入 3
テクニカル指標:売却売却 6中立 3購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.05809
0.05808
R2
0.05808
0.05807
R1
0.05807
0.05807
PP
0.05806
0.05806
S1
0.05805
0.05805
S2
0.05804
0.05805
S3
0.05803
0.05804

AWE Network 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.01M
$1.79 M
$1.78 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.02 M
3日間のアクティブ売却額
$0.02 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.08 M
7日間のアクティブ売却額
$0.09 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

AWE Network 資本フロー

純流入AWEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.02 M0.06
2026-08-07$0.00 M0.06
2026-08-06$0.01 M0.06
2026-08-05-$0.01 M0.06
2026-08-04-$0.05 M0.06

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

AWE Network についてさらに詳しく知る

MEXCの AWE Network (AWE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、AWE Network ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AWE/USDT
$0.05801
$0.05801$0.05801
+1.89%
995.33K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

AWE から USD の計算機

金額

AWE
AWE
USD
USD

1 AWE = 0.05807 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック