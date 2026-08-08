Avantis (AVNT) 本日のテクニカル分析 Avantis 分析ページでは、AIによって生成された AVNT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Avantis の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Avantis (AVNT) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.08966 -- +7.28% -5.12% -45.23%

Avantis テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Avantis の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い売り 売却 20 中立 4 購入 2 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 売却 売却 6 中立 4 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.0894 0.0893 R2 0.0893 0.0893 R1 0.0893 0.0893 PP 0.0892 0.0892 S1 0.0892 0.0892 S2 0.0891 0.0892 S3 0.0891 0.0891

Avantis 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.53M $3.88 M $4.41 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.34 M 3日間のアクティブ売却額 $0.34 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.65 M 7日間のアクティブ売却額 $0.64 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Avantis 資本フロー 純流入 AVNTUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.02 M 0.09 2026-08-07 $0.03 M 0.09 2026-08-06 $0.07 M 0.08 2026-08-05 $0.05 M 0.08 2026-08-04 $0.00 M 0.08 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Avantis (AVNT) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Avantis ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 AVNT / USDT $0.08949 $0.08949 $0.08949 +3.34% 1.47M (USDT) 取 引 AVNT / USDC $0.08953 $0.08953 $0.08953 +3.39% 622.35K (USDT) 取 引