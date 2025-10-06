AVIAH Protocol の本日のライブ価格は 6.16 USD です。AVIAH から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで AVIAH の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。AVIAH Protocol の本日のライブ価格は 6.16 USD です。AVIAH から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで AVIAH の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

AVIAH Protocol ロゴ

AVIAH Protocol価格(AVIAH)

1 AVIAH から USD へのライブ価格：

$6.16
$6.16$6.16
-1.34%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) ライブ価格チャート
AVIAH Protocol (AVIAH) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 6.122
$ 6.122$ 6.122
24H 最安値
$ 6.385
$ 6.385$ 6.385
24H 最高値

$ 6.122
$ 6.122$ 6.122

$ 6.385
$ 6.385$ 6.385

--
----

--
----

-0.13%

-1.34%

-1.40%

-1.40%

AVIAH Protocol (AVIAH) のリアルタイム価格は $ 6.16 です。過去24時間、AVIAH は最低 $ 6.122 から最高 $ 6.385 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。AVIAH の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、AVIAH は過去1時間で -0.13%、過去24時間で -1.34% 、過去7日間で -1.40% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

AVIAH Protocol (AVIAH) 市場情報

--
----

$ 65.70K
$ 65.70K$ 65.70K

$ 30.80B
$ 30.80B$ 30.80B

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

AVIAH Protocol の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 65.70K です。AVIAH の循環供給量は --、総供給量は 5000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 30.80B です。

AVIAH Protocol (AVIAH) 価格履歴 USD

AVIAH Protocol の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.08367-1.34%
30日$ +3.66+146.40%
60日$ +3.66+146.40%
90日$ +3.66+146.40%
AVIAH Protocol 本日の価格変動

本日 AVIAH は、 $ -0.08367 (-1.34%) の変動を記録しました。

AVIAH Protocol 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +3.66 (+146.40%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

AVIAH Protocol 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、AVIAH は、 $ +3.66 (+146.40%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

AVIAH Protocol 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +3.66 (+146.40%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

AVIAH Protocol (AVIAH) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

AVIAH Protocol 価格履歴ページ を今すぐチェック。

AVIAH Protocol ( AVIAH ) とは何か

AVIAHはSolanaブロックチェーン上のネイティブユーティリティトークンであり、AVIAH.aiエコシステムを支えています。これにより、開発者はAI駆動のバーチャルヒューマンを創造・展開・収益化することが可能になります。このトークンは、バーチャル資産の所有、API利用、NFT報酬、分散型ガバナンスを促進し、持続可能かつスケーラブルなAI搭載デジタルヒューマンのエコシステムを実現します。

AVIAH Protocol は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 AVIAH Protocol への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- AVIAH のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で AVIAH Protocol に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が AVIAH Protocol の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

AVIAH Protocol 価格予測 (USD)

AVIAH Protocol (AVIAH) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの AVIAH Protocol (AVIAH) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば AVIAH Protocol の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ AVIAH Protocol の価格予測 をチェック！

AVIAH Protocol (AVIAH) トケノミクス

AVIAH Protocol (AVIAH) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ AVIAH トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

AVIAH Protocol ( AVIAH ) の購入方法

AVIAH Protocol の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの AVIAH Protocol 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

AVIAH を現地通貨に

AVIAH Protocol についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

よくある質問： AVIAH Protocol に関するその他の質問

AVIAH Protocol (AVIAH) の本日の価値はいくらですか？
AVIAH の USD でのライブ価格は 6.16 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の AVIAH から USD の価格はいくらですか？
AVIAH から USD の現在価格は $ 6.16 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
AVIAH Protocol の時価総額はいくらですか？
AVIAH の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
AVIAH の循環供給量はどれくらいですか？
AVIAH の循環供給量は -- USD です。
AVIAH の史上最高値（ATH）はいくらですか？
AVIAH は史上最高値 -- USD に達しました。
AVIAH の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
AVIAH の史上最安値は -- USD です。
AVIAH の取引高はいくらですか？
AVIAH の24 時間ライブ取引高は $ 65.70K USD です。
AVIAH は今年さらに上昇しますか？
AVIAH は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、AVIAH 価格予測 をご覧ください。
