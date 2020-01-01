Aura (AURASOL) 本日のテクニカル分析 Aura 分析ページでは、AIによって生成された AURASOL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Aura の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Aura (AURASOL) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.010994 -- +42.59% +8.98% -67.74%

Aura テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Aura の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 18 中立 3 購入 5 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 3 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01141 0.01139 R2 0.01139 0.01137 R1 0.01136 0.01136 PP 0.01134 0.01134 S1 0.01131 0.01132 S2 0.01129 0.01131 S3 0.01126 0.01129

Aura 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.03M $0.12 M $0.14 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.05 M 3日間のアクティブ売却額 $0.05 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.05 M 7日間のアクティブ売却額 $0.05 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Aura 資本フロー 純流入 AURASOLUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Aura (AURASOL) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Aura ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 AURASOL / USDT $0.010994 $0.010994 $0.010994 +2.76% 5.38M (USDT) 取 引