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APRO (AT) 本日のテクニカル分析

APRO (AT) 本日のテクニカル分析

APRO 分析ページでは、AIによって生成された AT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で APRO の分析内容について詳しくご覧ください。

APRO (AT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.14382--+2.23%+1.31%-12.24%
APRO 価格について詳しく知る

APRO テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる APRO の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 7
購入 12
移動平均:強い買い売却 0中立 4購入 10
テクニカル指標:売却売却 7中立 3購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1441
0.144
R2
0.144
0.144
R1
0.144
0.144
PP
0.1439
0.1439
S1
0.1439
0.1439
S2
0.1438
0.1439
S3
0.1438
0.1438

APRO 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.06M
$1.81 M
$1.75 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.02 M
3日間のアクティブ売却額
$0.03 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.04 M
7日間のアクティブ売却額
$0.05 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

APRO 資本フロー

純流入ATUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.14
2026-08-07$0.02 M0.14
2026-08-06$0.00 M0.15
2026-08-05-$0.01 M0.14
2026-08-04-$0.03 M0.14

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの APRO (AT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、APRO ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AT/USDT
$0.14382
$0.14382$0.14382
+0.84%
388.60K (USDT)
AT/USDC
$0.14354
$0.14354$0.14354
+0.81%
398.23K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

AT
AT
USD
USD

1 AT = 0.14382 USD

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