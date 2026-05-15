ASTAR から モロッコ・ディルハム への変換表
ASTR から MAD への変換表
MAD から ASTR への変換表
- 1 ASTR0.077824 MAD
- 5 ASTR0.389118 MAD
- 10 ASTR0.778235 MAD
- 50 ASTR3.89 MAD
- 100 ASTR7.78 MAD
- 1,000 ASTR77.82 MAD
- 5,000 ASTR389.12 MAD
- 10,000 ASTR778.24 MAD
- 1 MAD12.84 ASTR
- 5 MAD64.24 ASTR
- 10 MAD128.4 ASTR
- 50 MAD642.4 ASTR
- 100 MAD1,284 ASTR
- 1,000 MAD12,849 ASTR
- 5,000 MAD64,247 ASTR
- 10,000 MAD128,495 ASTR
ASTAR (ASTR) は現在 د.م 0.077824 MAD で取引されており、過去24時間で -2.66% の変動がありました。24時間取引高は د.م519.14K で、完全希薄化後時価総額は د.م676.33M MAD です。リアルタイムのトレンド、チャート、履歴データの詳細については、専用の ASTAR 価格 ページをご覧ください。
80.37B MAD
循環供給量
519.14K
24時間の 取引高
676.33M MAD
時価総額
-2.66%
価格変動 (1日)
د.م 0.008894
24H 最高値
د.م 0.008287
24H 最安値
上記の ASTR から MAD へのトレンドチャートは、リアルタイム価格と過去の変動の両方を表示しています。24時間、7日間、30日間、90日間など、時間枠を切り替えることで、短期および長期のトレンドを分析し、市場パターンを特定し、ASTAR の MAD に対する変動を追跡できます。このビジュアルツールは、情報に基づいた取引と投資の意思決定をサポートします。最新の市場情報については、現在の ASTAR 価格をご確認ください。
ASTR から MAD への変換概要
時点 | 1 ASTR = 0.077824 MAD | 1 MAD = 12.84 ASTR
本日、1 ASTR から MAD への変換レートは 0.077824 MAD です。
5 ASTR を購入するには 0.389118 MAD がかかり、10 ASTR の価値は 0.778235 MAD になります。
1 MAD は 12.84 ASTR に変換できます。
50 MAD は、プラットフォーム手数料やガス代を除いて、642.4 ASTR に変換できます。
過去7日間で、1 ASTR から MAD への変換レートは、-8.28% 変動しました。
直近24時間で、レートは -2.66% 変動し、最高値は 0.082253 MAD、最安値は 0.07664 MAD に達しました。
1ヶ月前、1 ASTR の価値は 0.074429 MAD であり、現在の価値と比較して +4.56% の変動を示しています。
過去90日間で、ASTR は 0.00381025 MAD の価格変動を示しており、+5.14% の値動きとなっています。
ASTR から MAD への変換におけるボラティリティと価格動向
過去24時間において、ASTAR (ASTR) は 0.07664 MAD から 0.082253 MAD の間で変動し、短期的な市場のボラティリティを反映しています。過去7日間においては、最低 0.07664 MAD から最高 0.088505 MAD の範囲で推移しました。以下の表で、過去24時間・7日間・30日間・90日間における ASTR から MAD への価格変動およびボラティリティデータを確認できます。
|直近24時間
|過去7日間
|過去30日間
|過去90日間
|高値
|د.م 0
|د.م 0
|د.م 0
|د.م 0
|安値
|د.م 0
|د.م 0
|د.م 0
|د.م 0
|平均
|د.م 0
|د.م 0
|د.م 0
|د.م 0
|ボラティリティ
|+7.02%
|+14.01%
|+25.15%
|+36.67%
|変動率
|-2.70%
|-8.15%
|+4.51%
|+5.10%
ASTAR の 2027 と2030年の MAD での価格予測
ASTAR の価格見通しは、市場の需要、採用動向、機関投資家の関与、そしてより広範な経済要因によって形成されます。年間5%の予測成長率を使用した場合、今後数年間の ASTR から MAD の可能性への予測は以下のとおりです：
ASTR の 2027 年の価格予測
現在の価格水準から年間5%の成長率が維持された場合、ASTAR は 2027 年までにおおよそ د.م0.081715 に達する可能性があります。
ASTR の2030年の価格予測
2030年までに、ASTR は同様の長期成長モデルに従って د.م0.094595 MAD 程度まで上昇する可能性があります。
これらの予測は仮説的なものであり、方向性の予測を目的としており、金融アドバイスではありません。短期予測や2040年までの長期予測など、より詳細な市場の見通しと将来のシナリオについては、ASTAR 価格予測ページ をご覧ください。
ASTAR 概要
モロッコ・ディルハム 概要
ASTR と MAD の市場統計
8,691,376,825
ASTAR
現在の ASTR と MAD の為替レート
ASTAR (ASTR) の本日のライブ価格は د.م 0.07782350403169329966 で、直近24時間で 2.64% 変動しました。現在の ASTR から MAD への変換レートは、د.م 0.07782350403169329966 につき ASTR です。
MEXCで ASTAR の詳細を見る
モロッコの公式通貨であるモロッコ・ディルハム（MAD）は、同国の経済構造と歴史的物語において重要な位置を占めています。1960年に導入されたディルハムは、単なる交換手段にとどまらず、同国が持つ豊かな歴史的伝統と経済近代化への歩みを象徴しています。モロッコ・フランからディルハムへの切り替えは、フランスおよびスペインの保護領からの解放後、モロッコが金融面での独立へ向かう上で極めて重要な段階でした。この移行は、モロッコの新たな国家アイデンティティを定義し、経済的主権を確立する上で不可欠でした。
モロッコ・ディルハムはモロッコにおける日常生活の基盤であり、賃金や商品・サービスの価格設定、さらには観光業界に至るまで幅広く使用されています。そのデザインやシンボルは、同国の多彩な文化と歴史的遺産への敬意を表しており、紙幣や硬貨には故モハメド5世国王の肖像や現代的な建築の名作、そしてモロッコの芸術的伝統を反映した伝統的なモチーフが描かれています。これらのデザインは二重の役割を果たします。すなわち、金融取引を円滑にするだけでなく、モロッコの過去と現在を物語る役割も担っているのです。
モロッコ中央銀行であるバンク・アル＝マグリブは、ディルハムの安定性と価値を維持しています。同銀行の慎重な財政・金融政策のおかげで、ディルハムは比較的安定しており、これは国内経済にとって極めて重要です。通貨の安定性とインフレ抑制は、経済成長を支え、投資家に信頼感を与える上で不可欠な要素です。ディルハムの安定性は、農業、鉱業、製造業、観光業など多様なセクターを含むモロッコの混合経済を支える上で中心的な役割を果たしています。
モロッコ・ディルハムは、同国の国際貿易において重要な役割を果たしています。特にリン酸塩、農産物、織物といったモロッコの主要輸出品との関連では、ディルハムの安定性が競争力ある輸出価格を維持し、有利な貿易収支を形成する上で不可欠です。このことは、ディルハムが国内および国際貿易を円滑に進める主要な交換手段として、国家の成長と発展を牽引する経済活動を支えていることを示しています。
海外、特にヨーロッパに住むモロッコ人からの送金は、外貨の重要な源泉となっています。これらの送金がディルハムに両替されることで、国民経済に大きな貢献をもたらし、通貨の安定性を強化しています。この点は、ディルハムがモロッコの国境を越えて持つ重要性を浮き彫りにし、同国が世界経済とどのように相互作用しているかを示しています。
モロッコ・ディルハムの役割はデジタル通貨の分野にも及んでいます。MEXC暗号資産－法定通貨取引所のデータによると、最も人気のあるTRON通貨ペアの一つがTRX対MADであり、TRONの通貨コードはTRXです。これは、急速に進化する暗号資産の世界においてもディルハムが依然として重要な存在であることを示しており、モロッコの多角的な経済におけるその包括的な役割をさらに強調しています。
MEXCで利用可能な ASTR 取引ペア
現物
ASTR/USDT
|0.00
|取引
上記の表は ASTR の現物取引ペアのリストを示しています。このリストでは ASTAR がUSDT、USDCなどの主要な暗号資産と直接交換される市場を網羅しています。現物取引では、レバレッジを利用せずに現在の市場価格で ASTR を売買できます。
先物
ASTRUSDT無期限
|--
|取引
人気の無期限先物の中から、ロング・ショートポジションが可能な ASTR の先物取引ペアをチェックしましょう。MEXCは暗号資産デリバティブの主要プラットフォームで、最大500倍のレバレッジ、深い流動性、そして戦略的取引向けの幅広い ASTAR 先物市場を提供しています。
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+253.56%
AIXDROP
AIXDROP
+45.50%
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
+28.23%
Xphere
XP
+23.03%
USD建てで見る ASTR と MAD：概要と洞察
ASTAR (ASTR) vs USD：市場比較
ASTAR 価格概要
- 現在の価格（USD）：$0.008415
- 7日間の変動：-8.28%
- 30日間の推移：+4.56%
暗号資産の価格はなぜ変動するのでしょうか？
- 市場のセンチメント：ニュース、ソーシャルメディアのトレンド、あるいはクジラの活動が、急激な変動の引き金になることがあります。
- 採用と実用性：ネットワークの更新、使用量の増加、またはパートナーシップは、長期的な価値に影響を与える可能性があります。
- マクロ経済：インフレ、金利、米ドルの強さは暗号資産需要に影響を与える可能性があります。
- 規制の変更：政府や金融当局からの発表は、市場に変動を与えることが多いです。
なぜこれが重要なのか
- 価格が上昇するということは、暗号資産の価値が上がっているということであり、売り手にとっては良いことです。
- 価格が下落すると買いのチャンスとなる可能性があります。しかし、同時にリスクも伴います。
USD：暗号資産価格のグローバルベンチマーク
ASTR を含むほとんどの暗号資産は、現地通貨に関係なく、世界中の暗号資産取引所で米ドル (USD) で価格設定されています。
したがって、MAD に変換するかどうか 、ASTR の米ドル価格は依然として主要な市場のベンチマークです。
[ASTR 価格] [ASTR 米ドルへ]
モロッコ・ディルハム (MAD) vs USD：市場スナップショット
為替レートの概要
- 現在のレート (MAD/USD)：0.10817472034671297
- 7日間の変動：-0.09%
- 30日間の推移：-0.09%
為替レートはなぜ変動するのでしょうか？
- 金利：中央銀行が金利を上げたり下げたりすると、投資家の行動に影響を及ぼします。
- インフレ：インフレ率が低いと通貨の価値が維持されます。
- 経済指標：GDP成長率、雇用、貿易収支などのデータは信頼感に影響を与えます。
- 市場センチメント：ニュース、政策変更、政治的変化は急速な変化を引き起こす可能性があります。
なぜこれが重要なのか
- MAD が強くなると、同じ量の ASTR を取得するために支払う金額が少なくなります。
- MAD が弱くなると、暗号資産のUSD価格が変わらなくても、支払う金額は増えることになります。
現在のレートを活用したいですか？
当社の暗号資産購入チャネルで MAD を使用して ASTR を安全に購入しましょう。
ASTR から MAD への為替レートに影響を与えるものは何ですか？
ASTAR (ASTR) と モロッコ・ディルハム (MAD) の為替レートは、様々な世界的および地域的要因の影響を受けます。ASTR での取引や投資にご興味をお持ちの場合は、この為替レートの変動要因を理解することで、より情報に基づいた意思決定を行うことができます。
1. 市場センチメントとニュース
暗号資産市場はセンチメントに大きく左右されます。大手提携、採用の増加、好意的なメディア報道といった前向きな展開は、需要を押し上げ、ASTR から MAD へのレートを上昇させる可能性があります。一方で、否定的な報道、セキュリティ問題、規制措置などは価格下落につながる可能性があります。
2. 政府の規制と法的明確性
暗号資産の主要市場と MAD 発行国における規制環境は、重要な役割を果たします。支援的な政策は、暗号資産への信頼と普及を高め、レートを押し上げる可能性があります。一方で、制限的または不明確な規制は、市場に不確実性をもたらすことがよくあります。
3. MAD 通貨の強さと地域経済指標
金利、インフレ率、GDPの伸びといった伝統的な経済要因は、MAD の強さに直接影響を与えます。インフレや政策変更により MAD が下落すると、投資家が ASTR などの代替通貨を探し、需要が増加し為替レートを上昇させる可能性があります。
4. ブロックチェーンと技術開発
ASTAR のような暗号資産では、ネットワークのアップグレード、スケーラビリティソリューション、エコシステムの拡大といった技術革新が、普及率の向上と価格上昇につながることがよくあります。こうした変化は投資家の信頼を高め、為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。
5. 世界の金融イベントと市場動向
世界的なインフレ懸念、地政学的緊張、中央銀行による金利変更といったマクロ経済動向は、価値の保存手段としての暗号資産への移行を促す可能性があります。不確実な時期には、ASTR の需要が高まり、 MAD への変換に影響を与える可能性があります。
ASTR から MAD へ即時変換
リアルタイムの ASTR から MAD への為替レート変換ツールをご利用いただくと、最新のレートをご確認いただけます。取引を計画されている方でも、市場動向を注視されている方でも、最新の価格と過去のチャートをご覧いただけるので、常に最新情報をご確認いただけます。
よくある質問
日本 における ASTR から MAD の為替レートは、どのように算出されていますか？
日本 における ASTR から MAD の為替レートは、ASTR の現在の価値（通常は MAD 建て）に基づき、機関投資家向けのFXレートを用いて MAD に換算されています。このレートは、世界中の深い流動性ソースから取得したリアルタイムの市場価格を反映しています。
なぜ 日本 における ASTR から MAD の為替レートはこれほど頻繁に変動するのですか？
ASTR と法定通貨の両方が、世界情勢や需給状況、さらには 日本 国内の市場活動にも反応するため、ASTR から MAD へのレートは頻繁に変動します。特にボラティリティが高い時期には、数秒単位で価格が動くことがあります。
日本 で表示されているレートと、実際に変換したときに受け取るレートの違いは何ですか？
日本 における ASTR から MAD の表示レートはリアルタイムであり、市況を反映しています。ただし、実際の変換レートはスプレッド、スリッページ、または約定のタイミングにより、表示価格とわずかに異なる場合があります。
日本 において、ASTR から MAD へのレートは取引所ごとに異なることがありますか？
はい。プラットフォームごとの流動性や取引高、地域ごとの需要、手数料体系の違いにより、価格差が生じることがあります。
日本 において、ASTR から MAD へのレートが昨日と比べて高くなったり低くなったりするのはなぜですか？
レートは、マクロ経済ニュース、投資家のセンチメント、中央銀行の発表、インフレデータ、あるいはプロトコルのアップグレードやETF関連イベントなど、暗号資産特有の出来事に基づいて変動します。
今は ASTR を MAD に変換するのに良い時期でしょうか、それとも待つべきでしょうか？
確実に正しいタイミングというものはありません。価格の動向や過去のデータ、世界経済の状況を確認して、意思決定の参考にしてください。
日本 で、ASTR から MAD への変換タイミングを見極めるのに役立つツールにはどのようなものがありますか？
ライブチャート、移動平均線、RSI、取引高分析、市場ニュースなどが一般的に使われるツールです。また、多くのユーザーは重要な価格水準にアラートを設定しています。
ASTR と MAD の長期的なトレンドはどうやって把握できますか？
このページにあるインタラクティブチャートを活用して、過去の価格分析やパターンの特定、さらには異なる時間足でのトレンド比較を行ってください。
日本 におけるニュースや規制は、ASTR から MAD のレートにどのような影響を与えますか？
日本 の現地規制、インフレデータ、金利の変動、そして地政学的イベントなどは、MAD の価値を強めたり弱めたりする要因となります。たとえ ASTR が安定していたとしても、変換レートに影響を与えることがあります。
ASTR と MAD の為替レートに影響を与える暗号資産特有のイベントにはどのようなものがありますか？
半減期、プロトコルのアップグレード、大口投資家の動き、ETF承認、新規取引所上場などは、しばしば価格変動を引き起こし、ASTR から MAD のレートに影響を与えます。
ASTR から MAD へのレートを他の通貨と比較できますか？
はい。当社の変換機能を使用すれば、さまざまな 日本 の法定通貨や暗号資産を切り替えて、最も有利なレートを比較・確認することができます。
ASTR から MAD へのレートが適正かどうかは、どう判断すればよいですか？
主要な市場指数と比較するか、複数の取引所のレートを比べて確認しましょう。当社の変換機能は、リアルタイムの集約データを使用して、競争力のある価格を維持しています。
ASTR から MAD へのレートを1日を通して監視する最適な方法は何ですか？
このページ、または ASTR の価格ページをブックマークして、ライブチャートで日中の価格変動やオープンタイミングを確認しましょう。
日本 の週末や祝日は、ASTR から MAD の変換レートに影響しますか？
はい、暗号資産は24時間365日取引されていますが、法定通貨市場では週末や祝日に流動性が低下する場合があり、それに伴ってスプレッドの拡大やボラティリティの上昇が起こる可能性があります。なお、祝日は国や地域によって異なります。
ASTR から MAD への目標価格を設定して、その価格に達したときに変換することはできますか？
変換機能では取引を実行できませんが、MEXCのアラート設定や指値注文を活用することで、特定の価格水準で実行を自動化できます。
日本 において、ASTR と MAD に影響を与える要因については、どこで詳しく学べますか？
上記のコンテンツをご覧いただき、マクロ経済の変動要因や市場動向、さらには ASTR と MAD に関する過去のパフォーマンスデータについての知見を深めてください。
ASTR を MAD に変換することと、それを取引することの違いは何ですか？
変換は、単に ASTR と MAD の1対1の価値を確認するものです。一方で取引は、指値注文、デリバティブ、レバレッジなどの追加ツールを活用し、公開市場で売買を行うことを指します。
ASTR から MAD は暗号資産投資家にとって一般的な参照情報ですか？
多くの投資家は、MAD またはステーブルコインで ASTR の価格を追跡しています。ASTR から MAD は、実質的な価値を把握したり、現地通貨の変動に対してヘッジしたり、あるいは 日本 での現金化を計画する際に非常に役立ちます。
主要な経済イベントの際、ASTR から MAD のレートにはどのような影響がありますか？
インフレ報告、金利決定、あるいは危機発生時には、法定通貨のボラティリティが高まることがよくあります。MAD は世界的なリスクセンチメントによって強まったり弱まったりすることがあり、それが為替レートに直接影響を与えます。
MEXCは、ASTR から MAD へのレートの正確性と競争力をどのように維持していますか？
MEXCは、世界規模の豊富な流動性プールから価格を集約し、スプレッドを最小限に抑え、リアルタイムでレートを更新することで、正確性と透明性を確保しています。
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MEXCを通じて ASTAR を購入する理由
MEXCは、その信頼性、深い流動性、幅広いトークンの選択肢で知られており、ASTAR を購入するのに最適な暗号資産プラットフォームの1つです。
数百万人のユーザーに加わり、今すぐMEXCで ASTAR を購入 しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。