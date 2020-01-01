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Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) 本日のテクニカル分析

Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) 本日のテクニカル分析

Asteroid Shiba 分析ページでは、AIによって生成された ASTEROIDBSC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Asteroid Shiba の分析内容について詳しくご覧ください。

Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.001163---64.72%-22.47%-22.47%
Asteroid Shiba 価格について詳しく知る

Asteroid Shiba テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Asteroid Shiba の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い売り
売却 20
中立 3
購入 3
移動平均:強い売り売却 12中立 1購入 1
テクニカル指標:売却売却 8中立 2購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.001168
0.001165
R2
0.001165
0.001164
R1
0.001164
0.001163
PP
0.001161
0.001161
S1
0.00116
0.00116
S2
0.001157
0.001159
S3
0.001156
0.001157

Asteroid Shiba 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.20 M
3日間のアクティブ売却額
$0.21 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.67 M
7日間のアクティブ売却額
$0.66 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Asteroid Shiba 資本フロー

純流入ASTEROIDBSCUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Asteroid Shiba ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ASTEROIDBSC/USD1
$0.001163
$0.001163$0.001163
+3.74%
49.63M (USDT)
ASTEROIDBSC/USDT
$0.001163
$0.001163$0.001163
+3.19%
92.76M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

ASTEROIDBSC から USD の計算機

金額

ASTEROIDBSC
ASTEROIDBSC
USD
USD

1 ASTEROIDBSC = 0.001163 USD

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