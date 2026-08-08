この分析では、AIモデルを活用して Asteroid Shiba の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の ASTEROIDBSC 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

ASTEROIDBSC_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢9.55E-4の上側で推移しています。現在価格0.001013は、R1レジスタンスである0.001047を下回るレンジ内に位置しています。価格はハブ構造の上半分に位置しており、買い勢力が優位な短期上昇トレンドを維持しています。 指標の整合性からも、買い圧力が市場全体を支配していることが確認されます。MA（移動平均線）およびEMA（指数平滑移動平均線）はいずれも買いシグナルを示しており、MACDはゴールデンクロスを形成して短期的な上昇モメンタムを明確に示しています。RSIは中立域にあり、極端な買われ過ぎ状態には至っていません。また、速い指標と遅い指標がともに価格の上昇方向を示しており、相場の強さを裏付けています。 ボラティリティは安定した状態を維持しており、異常な拡大は見られません。モメンタム分布は、主に買い側の勢力による押し上げ局面に集中しています。 近隣のレジスタンスは0.001047で、現行価格から約3.3%の距離にあります。遠方のレジスタンスは0.001147で、現行価格から約13.2%の距離に位置します。一方、下方の第一サポートは8.55E-4で、現行価格から約15.6%の距離にあります。中枢9.55E-4は二次的なサポートとして機能しており、重要な節目となっています。 これらの主要な価格水準により、現在の取引レンジの境界が明確に定義されており、上下のスペース比率からも明確な参考座標が得られます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。