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ASTEROID SHIBA (ASTEROID) 本日のテクニカル分析

ASTEROID SHIBA (ASTEROID) 本日のテクニカル分析

ASTEROID SHIBA 分析ページでは、AIによって生成された ASTEROID の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ASTEROID SHIBA の分析内容について詳しくご覧ください。

ASTEROID SHIBA (ASTEROID) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0000571---15.09%-2.26%-82.93%
ASTEROID SHIBA 価格について詳しく知る

ASTEROID SHIBA テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ASTEROID SHIBA の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 5
中立 4
購入 17
移動平均:強い買い売却 2中立 0購入 12
テクニカル指標:購入売却 3中立 4購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.0000579
0.0000578
R2
0.0000578
0.0000576
R1
0.0000576
0.0000576
PP
0.0000575
0.0000575
S1
0.0000573
0.0000573
S2
0.0000572
0.0000573
S3
0.000057
0.0000572

ASTEROID SHIBA 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.13M
$0.43 M
$0.56 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.16 M
3日間のアクティブ売却額
$0.16 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.93 M
7日間のアクティブ売却額
$0.93 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ASTEROID SHIBA 資本フロー

純流入ASTEROIDUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの ASTEROID SHIBA (ASTEROID) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ASTEROID SHIBA ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ASTEROID/USDT
$0.0000571
$0.0000571$0.0000571
-0.50%
2.11B (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ASTEROID
ASTEROID
USD
USD

1 ASTEROID = 0.0000571 USD

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