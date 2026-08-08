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Aster (ASTER) 本日のテクニカル分析

Aster (ASTER) 本日のテクニカル分析

Aster 分析ページでは、AIによって生成された ASTER の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Aster の分析内容について詳しくご覧ください。

Aster (ASTER) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.6016--+0.46%-3.11%-14.55%
Aster 価格について詳しく知る

Aster テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Aster の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 2
中立 3
購入 21
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:購入売却 2中立 3購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.6016
0.6015
R2
0.6015
0.6014
R1
0.6014
0.6014
PP
0.6013
0.6013
S1
0.6012
0.6012
S2
0.6011
0.6012
S3
0.601
0.6011

Aster 市場シグナル

現在の未約定注文数量
5.86M
$20.26 M
$14.40 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
1.20M
3日間のアクティブ購入額
$12.96 M
3日間のアクティブ売却額
$11.76 M
7日間のアクティブ売買差額
0.34M
7日間のアクティブ購入額
$25.85 M
7日間のアクティブ売却額
$25.51 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Aster 資本フロー

純流入ASTERUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.08 M0.60
2026-08-07-$0.51 M0.60
2026-08-06-$0.15 M0.60
2026-08-05-$0.68 M0.61
2026-08-04-$0.36 M0.61

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Aster (ASTER) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Aster ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ASTER/USD1
$0.6004
$0.6004$0.6004
-0.45%
96.78K (USDT)
ASTER/USDT
$0.6015
$0.6015$0.6015
+0.11%
576.47K (USDT)
ASTER/USDC
$0.6013
$0.6013$0.6013
+0.19%
95.67K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 0.6016 USD

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