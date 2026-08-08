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AS Roma (ASR) 本日のテクニカル分析

AS Roma (ASR) 本日のテクニカル分析

AS Roma 分析ページでは、AIによって生成された ASR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で AS Roma の分析内容について詳しくご覧ください。

AS Roma (ASR) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.8645--+0.55%+1.02%-34.66%
AS Roma 価格について詳しく知る

AS Roma テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる AS Roma の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 14
中立 7
購入 5
移動平均:強い売り売却 12中立 0購入 2
テクニカル指標:中立売却 2中立 7購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.8673
0.8666
R2
0.8666
0.8662
R1
0.8663
0.866
PP
0.8656
0.8656
S1
0.8653
0.8652
S2
0.8646
0.865
S3
0.8643
0.8646

AS Roma 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.48M
$5.95 M
$5.47 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.00 M
3日間のアクティブ売却額
$0.00 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.01 M
7日間のアクティブ売却額
$0.01 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

AS Roma 資本フロー

純流入ASRUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.87
2026-08-07-$0.01 M0.86
2026-08-06$0.01 M0.86
2026-08-05-$0.04 M0.86
2026-08-04$0.00 M0.85

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの AS Roma (ASR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、AS Roma ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ASR/USDT
$0.8645
$0.8645$0.8645
-0.08%
64.51K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

ASR から USD の計算機

金額

ASR
ASR
USD
USD

1 ASR = 0.8645 USD

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