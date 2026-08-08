Aspecta (ASP) 本日のテクニカル分析 Aspecta 分析ページでは、AIによって生成された ASP の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Aspecta の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Aspecta (ASP) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.01201 -- -13.04% -45.01% -55.49%

Aspecta テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Aspecta の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 12 中立 13 購入 1 移動平均 : 中立 売却 6 中立 8 購入 0 テクニカル指標 : 強い売り 売却 6 中立 5 購入 1 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01204 0.01204 R2 0.01204 0.01203 R1 0.01203 0.01203 PP 0.01203 0.01203 S1 0.01202 0.01202 S2 0.01202 0.01202 S3 0.01201 0.01202

Aspecta 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.24M $1.32 M $1.56 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.47 M 3日間のアクティブ売却額 $0.48 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.80 M 7日間のアクティブ売却額 $0.80 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Aspecta 資本フロー 純流入 ASPUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.00 M 0.01 2026-08-07 $0.00 M 0.01 2026-08-06 -$0.01 M 0.01 2026-08-05 $0.00 M 0.01 2026-08-04 $0.00 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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