Arcium (ARX) 本日のテクニカル分析 Arcium 分析ページでは、AIによって生成された ARX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Arcium の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Arcium (ARX) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.1349 -- -18.40% -25.10% +3.76%

Arcium テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Arcium の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 8 中立 3 購入 15 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 2 購入 12 テクニカル指標 : 売却 売却 8 中立 1 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.1347 0.1346 R2 0.1346 0.1345 R1 0.1345 0.1345 PP 0.1344 0.1344 S1 0.1343 0.1343 S2 0.1342 0.1343 S3 0.1341 0.1342

Arcium 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.37M $6.86 M $8.23 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.23 M 3日間のアクティブ売却額 $0.22 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.42 M 7日間のアクティブ売却額 $0.42 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Arcium 資本フロー 純流入 ARXUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.04 M 0.13 2026-08-07 -$0.03 M 0.14 2026-08-06 -$0.11 M 0.15 2026-08-05 $0.07 M 0.15 2026-08-04 $0.04 M 0.14 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Arcium (ARX) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Arcium ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ARX / USDC $0.1343 $0.1343 $0.1343 -6.54% 386.00K (USDT) 取 引 ARX / USDT $0.1343 $0.1343 $0.1343 -6.67% 843.40K (USDT) 取 引