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Arrow (ARROW) 本日のテクニカル分析

Arrow (ARROW) 本日のテクニカル分析

Arrow 分析ページでは、AIによって生成された ARROW の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Arrow の分析内容について詳しくご覧ください。

Arrow (ARROW) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.2326---32.25%-91.44%-53.48%
Arrow 価格について詳しく知る

Arrow テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Arrow の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 5
購入 14
移動平均:購入売却 4中立 0購入 10
テクニカル指標:中立売却 3中立 5購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.2313
0.231
R2
0.231
0.2307
R1
0.2305
0.2305
PP
0.2302
0.2302
S1
0.2297
0.2299
S2
0.2294
0.2297
S3
0.2289
0.2294

Arrow 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.01M
$0.02 M
$0.03 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.00 M
3日間のアクティブ売却額
$0.00 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.15 M
7日間のアクティブ売却額
$0.16 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Arrow 資本フロー

純流入ARROWUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、Arrow ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ARROW/USDT
$0.2326
$0.2326$0.2326
+0.25%
281.95K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ARROW
ARROW
USD
USD

1 ARROW = 0.2326 USD

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