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The Black Bull (ANSEM) 本日のテクニカル分析

The Black Bull (ANSEM) 本日のテクニカル分析

The Black Bull 分析ページでは、AIによって生成された ANSEM の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で The Black Bull の分析内容について詳しくご覧ください。

The Black Bull (ANSEM) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.18665--+2.99%-41.20%+3,633.00%
The Black Bull 価格について詳しく知る

The Black Bull テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる The Black Bull の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 6
購入 4
移動平均:強い売り売却 12中立 0購入 2
テクニカル指標:中立売却 4中立 6購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1889
0.1888
R2
0.1888
0.1888
R1
0.1888
0.1888
PP
0.1887
0.1887
S1
0.1887
0.1887
S2
0.1886
0.1887
S3
0.1886
0.1886

The Black Bull 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.06M
$0.17 M
$0.23 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.03M
3日間のアクティブ購入額
$0.71 M
3日間のアクティブ売却額
$0.68 M
7日間のアクティブ売買差額
0.04M
7日間のアクティブ購入額
$2.89 M
7日間のアクティブ売却額
$2.85 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

The Black Bull 資本フロー

純流入ANSEMUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

The Black Bull についてさらに詳しく知る

MEXCの The Black Bull (ANSEM) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、The Black Bull ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ANSEM/USD1
$0.18734
$0.18734$0.18734
+4.41%
290.26K (USDT)
ANSEM/USDT
$0.18665
$0.18665$0.18665
+4.08%
926.27K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

ANSEM から USD の計算機

金額

ANSEM
ANSEM
USD
USD

1 ANSEM = 0.18665 USD

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