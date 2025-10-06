Amped Finance の本日のライブ価格は 0.00612 USD です。AMPED から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで AMPED の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Amped Finance の本日のライブ価格は 0.00612 USD です。AMPED から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで AMPED の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

AMPED についての詳細

AMPED 価格情報

AMPED ホワイトペーパー

AMPED 公式ウェブサイト

AMPED トケノミクス

AMPED 価格予測

AMPED 履歴

AMPED 購入ガイド

AMPED から法定通貨への変換

AMPED 現物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Amped Finance ロゴ

Amped Finance価格(AMPED)

1 AMPED から USD へのライブ価格：

$0.00612
$0.00612$0.00612
-0.64%1D
USD
Amped Finance (AMPED) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:30:45 (UTC+8)

Amped Finance (AMPED) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.00611
$ 0.00611$ 0.00611
24H 最安値
$ 0.00622
$ 0.00622$ 0.00622
24H 最高値

$ 0.00611
$ 0.00611$ 0.00611

$ 0.00622
$ 0.00622$ 0.00622

--
----

--
----

0.00%

-0.64%

+0.82%

+0.82%

Amped Finance (AMPED) のリアルタイム価格は $ 0.00612 です。過去24時間、AMPED は最低 $ 0.00611 から最高 $ 0.00622 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。AMPED の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、AMPED は過去1時間で 0.00%、過去24時間で -0.64% 、過去7日間で +0.82% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Amped Finance (AMPED) 市場情報

--
----

$ 7.05K
$ 7.05K$ 7.05K

$ 612.00K
$ 612.00K$ 612.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SONIC

Amped Finance の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 7.05K です。AMPED の循環供給量は --、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 612.00K です。

Amped Finance (AMPED) 価格履歴 USD

Amped Finance の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.0000394-0.64%
30日$ +0.00009+1.49%
60日$ -0.00208-25.37%
90日$ -0.01688-73.40%
Amped Finance 本日の価格変動

本日 AMPED は、 $ -0.0000394 (-0.64%) の変動を記録しました。

Amped Finance 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +0.00009 (+1.49%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Amped Finance 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、AMPED は、 $ -0.00208 (-25.37%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Amped Finance 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.01688 (-73.40%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Amped Finance (AMPED) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Amped Finance 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Amped Finance ( AMPED ) とは何か

Amped Financeは、さまざまな暗号資産およびネットワークにまたがり、無期限スワップ取引と流動性供給を提供するオムニチェーンDeFAIプロトコルです。

Amped Finance は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Amped Finance への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- AMPED のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Amped Finance に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Amped Finance の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Amped Finance 価格予測 (USD)

Amped Finance (AMPED) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Amped Finance (AMPED) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Amped Finance の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Amped Finance の価格予測 をチェック！

Amped Finance (AMPED) トケノミクス

Amped Finance (AMPED) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ AMPED トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Amped Finance ( AMPED ) の購入方法

Amped Finance の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Amped Finance 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

AMPED を現地通貨に

1 Amped Finance (AMPED) からVND
161.0478
1 Amped Finance (AMPED) からAUD
A$0.0093636
1 Amped Finance (AMPED) からGBP
0.00459
1 Amped Finance (AMPED) からEUR
0.0052632
1 Amped Finance (AMPED) からUSD
$0.00612
1 Amped Finance (AMPED) からMYR
RM0.0258264
1 Amped Finance (AMPED) からTRY
0.2568564
1 Amped Finance (AMPED) からJPY
¥0.92412
1 Amped Finance (AMPED) からARS
ARS$8.9212464
1 Amped Finance (AMPED) からRUB
0.5002488
1 Amped Finance (AMPED) からINR
0.5369688
1 Amped Finance (AMPED) からIDR
Rp101.9999592
1 Amped Finance (AMPED) からPHP
0.3578364
1 Amped Finance (AMPED) からEGP
￡E.0.2911284
1 Amped Finance (AMPED) からBRL
R$0.0329256
1 Amped Finance (AMPED) からCAD
C$0.008568
1 Amped Finance (AMPED) からBDT
0.747558
1 Amped Finance (AMPED) からNGN
8.9735724
1 Amped Finance (AMPED) からCOP
$23.813226
1 Amped Finance (AMPED) からZAR
R.0.1067328
1 Amped Finance (AMPED) からUAH
0.2558772
1 Amped Finance (AMPED) からTZS
T.Sh.15.1484688
1 Amped Finance (AMPED) からVES
Bs1.2546
1 Amped Finance (AMPED) からCLP
$5.82012
1 Amped Finance (AMPED) からPKR
Rs1.7336736
1 Amped Finance (AMPED) からKZT
3.3009444
1 Amped Finance (AMPED) からTHB
฿0.2011644
1 Amped Finance (AMPED) からTWD
NT$0.1881288
1 Amped Finance (AMPED) からAED
د.إ0.0224604
1 Amped Finance (AMPED) からCHF
Fr0.0048348
1 Amped Finance (AMPED) からHKD
HK$0.0474912
1 Amped Finance (AMPED) からAMD
֏2.3465916
1 Amped Finance (AMPED) からMAD
.د.م0.0564264
1 Amped Finance (AMPED) からMXN
$0.1125468
1 Amped Finance (AMPED) からSAR
ريال0.02295
1 Amped Finance (AMPED) からETB
Br0.9239976
1 Amped Finance (AMPED) からKES
KSh0.7903368
1 Amped Finance (AMPED) からJOD
د.أ0.00433908
1 Amped Finance (AMPED) からPLN
0.022338
1 Amped Finance (AMPED) からRON
лв0.0268056
1 Amped Finance (AMPED) からSEK
kr0.0577116
1 Amped Finance (AMPED) からBGN
лв0.0102816
1 Amped Finance (AMPED) からHUF
Ft2.0536884
1 Amped Finance (AMPED) からCZK
0.1282752
1 Amped Finance (AMPED) からKWD
د.ك0.00187272
1 Amped Finance (AMPED) からILS
0.0201348
1 Amped Finance (AMPED) からBOB
Bs0.0422892
1 Amped Finance (AMPED) からAZN
0.010404
1 Amped Finance (AMPED) からTJS
SM0.0561816
1 Amped Finance (AMPED) からGEL
0.016524
1 Amped Finance (AMPED) からAOA
Kz5.5788084
1 Amped Finance (AMPED) からBHD
.د.ب0.00230112
1 Amped Finance (AMPED) からBMD
$0.00612
1 Amped Finance (AMPED) からDKK
kr0.0394128
1 Amped Finance (AMPED) からHNL
L0.160956
1 Amped Finance (AMPED) からMUR
0.2782152
1 Amped Finance (AMPED) からNAD
$0.1060596
1 Amped Finance (AMPED) からNOK
kr0.0614448
1 Amped Finance (AMPED) からNZD
$0.0106488
1 Amped Finance (AMPED) からPAB
B/.0.00612
1 Amped Finance (AMPED) からPGK
K0.0261324
1 Amped Finance (AMPED) からQAR
ر.ق0.0222768
1 Amped Finance (AMPED) からRSD
дин.0.6188544
1 Amped Finance (AMPED) からUZS
soʻm73.7349228
1 Amped Finance (AMPED) からALL
L0.5093676
1 Amped Finance (AMPED) からANG
ƒ0.0109548
1 Amped Finance (AMPED) からAWG
ƒ0.011016
1 Amped Finance (AMPED) からBBD
$0.01224
1 Amped Finance (AMPED) からBAM
KM0.0102816
1 Amped Finance (AMPED) からBIF
Fr18.04788
1 Amped Finance (AMPED) からBND
$0.0078948
1 Amped Finance (AMPED) からBSD
$0.00612
1 Amped Finance (AMPED) からJMD
$0.9851364
1 Amped Finance (AMPED) からKHR
24.67737
1 Amped Finance (AMPED) からKMF
Fr2.58264
1 Amped Finance (AMPED) からLAK
133.0434756
1 Amped Finance (AMPED) からLKR
රු1.8573588
1 Amped Finance (AMPED) からMDL
L0.1039788
1 Amped Finance (AMPED) からMGA
Ar27.443916
1 Amped Finance (AMPED) からMOP
P0.0490212
1 Amped Finance (AMPED) からMVR
0.093636
1 Amped Finance (AMPED) からMWK
MK10.6249932
1 Amped Finance (AMPED) からMZN
MT0.3911292
1 Amped Finance (AMPED) からNPR
रु0.8619408
1 Amped Finance (AMPED) からPYG
43.40304
1 Amped Finance (AMPED) からRWF
Fr8.89236
1 Amped Finance (AMPED) からSBD
$0.0503064
1 Amped Finance (AMPED) からSCR
0.0836604
1 Amped Finance (AMPED) からSRD
$0.2427804
1 Amped Finance (AMPED) からSVC
$0.05355
1 Amped Finance (AMPED) からSZL
L0.1059984
1 Amped Finance (AMPED) からTMT
m0.02142
1 Amped Finance (AMPED) からTND
د.ت0.01794996
1 Amped Finance (AMPED) からTTD
$0.0414936
1 Amped Finance (AMPED) からUGX
Sh21.32208
1 Amped Finance (AMPED) からXAF
Fr3.4578
1 Amped Finance (AMPED) からXCD
$0.016524
1 Amped Finance (AMPED) からXOF
Fr3.4578
1 Amped Finance (AMPED) からXPF
Fr0.62424
1 Amped Finance (AMPED) からBWP
P0.081702
1 Amped Finance (AMPED) からBZD
$0.0123012
1 Amped Finance (AMPED) からCVE
$0.5812164
1 Amped Finance (AMPED) からDJF
Fr1.08936
1 Amped Finance (AMPED) からDOP
$0.389844
1 Amped Finance (AMPED) からDZD
د.ج0.7987212
1 Amped Finance (AMPED) からFJD
$0.0140148
1 Amped Finance (AMPED) からGNF
Fr53.2134
1 Amped Finance (AMPED) からGTQ
Q0.0468792
1 Amped Finance (AMPED) からGYD
$1.2818952
1 Amped Finance (AMPED) からISK
kr0.74664

Amped Finance資料

Amped Finance についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Amped Financeウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Amped Finance に関するその他の質問

Amped Finance (AMPED) の本日の価値はいくらですか？
AMPED の USD でのライブ価格は 0.00612 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の AMPED から USD の価格はいくらですか？
AMPED から USD の現在価格は $ 0.00612 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Amped Finance の時価総額はいくらですか？
AMPED の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
AMPED の循環供給量はどれくらいですか？
AMPED の循環供給量は -- USD です。
AMPED の史上最高値（ATH）はいくらですか？
AMPED は史上最高値 -- USD に達しました。
AMPED の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
AMPED の史上最安値は -- USD です。
AMPED の取引高はいくらですか？
AMPED の24 時間ライブ取引高は $ 7.05K USD です。
AMPED は今年さらに上昇しますか？
AMPED は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、AMPED 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:30:45 (UTC+8)

Amped Finance (AMPED) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
もっと見る

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

AMPED から USD の計算機

金額

AMPED
AMPED
USD
USD

1 AMPED = 0.00612 USD

AMPED を取引

AMPED/USDT
$0.00612
$0.00612$0.00612
-1.29%

今すぐMEXCに参加しましょう

-- 現物メイカー手数料、-- 現物テイカー手数料
-- 先物メイカー手数料、-- 先物テイカー手数料