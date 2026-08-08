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Allora (ALLO) 本日のテクニカル分析

Allora (ALLO) 本日のテクニカル分析

Allora 分析ページでは、AIによって生成された ALLO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Allora の分析内容について詳しくご覧ください。

Allora (ALLO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.31358--+11.78%-22.15%+201.34%
Allora 価格について詳しく知る

Allora テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Allora の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 14
中立 8
購入 4
移動平均:強い売り売却 13中立 0購入 1
テクニカル指標:中立売却 1中立 8購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.31277
0.3126
R2
0.3126
0.3125
R1
0.31251
0.31244
PP
0.31234
0.31234
S1
0.31225
0.31224
S2
0.31208
0.31218
S3
0.31199
0.31208

Allora 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.19M
$1.40 M
$1.59 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.11M
3日間のアクティブ購入額
$7.72 M
3日間のアクティブ売却額
$7.83 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$17.55 M
7日間のアクティブ売却額
$17.54 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Allora 資本フロー

純流入ALLOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.74 M0.31
2026-08-07$0.28 M0.35
2026-08-06$0.23 M0.28
2026-08-05-$0.64 M0.26
2026-08-04-$0.41 M0.25

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Allora (ALLO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Allora ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ALLO/USDT
$0.31358
$0.31358$0.31358
-10.58%
638.93K (USDT)
ALLO/USDC
$0.31335
$0.31335$0.31335
-10.65%
167.46K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ALLO
ALLO
USD
USD

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