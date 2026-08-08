Allora (ALLO) 本日のテクニカル分析 Allora 分析ページでは、AIによって生成された ALLO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Allora の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Allora (ALLO) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.31358 -- +11.78% -22.15% +201.34%

Allora テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Allora の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 14 中立 8 購入 4 移動平均 : 強い売り 売却 13 中立 0 購入 1 テクニカル指標 : 中立 売却 1 中立 8 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.31277 0.3126 R2 0.3126 0.3125 R1 0.31251 0.31244 PP 0.31234 0.31234 S1 0.31225 0.31224 S2 0.31208 0.31218 S3 0.31199 0.31208

Allora 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.19M $1.40 M $1.59 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.11M 3日間のアクティブ購入額 $7.72 M 3日間のアクティブ売却額 $7.83 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $17.55 M 7日間のアクティブ売却額 $17.54 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Allora 資本フロー 純流入 ALLOUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.74 M 0.31 2026-08-07 $0.28 M 0.35 2026-08-06 $0.23 M 0.28 2026-08-05 -$0.64 M 0.26 2026-08-04 -$0.41 M 0.25 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Allora (ALLO) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Allora ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ALLO / USDT $0.31358 $0.31358 $0.31358 -10.58% 638.93K (USDT) 取 引 ALLO / USDC $0.31335 $0.31335 $0.31335 -10.65% 167.46K (USDT) 取 引