AKEDO (AKE) 本日のテクニカル分析 AKEDO 分析ページでは、AIによって生成された AKE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で AKEDO の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

AKEDO (AKE) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.0041019 -- -1.93% +2,043.10% +1,088.26%

AKEDO テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる AKEDO の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 4 中立 4 購入 18 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 4 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.0041001 0.0040998 R2 0.0040998 0.0040995 R1 0.0040993 0.0040993 PP 0.004099 0.004099 S1 0.0040985 0.0040987 S2 0.0040982 0.0040985 S3 0.0040977 0.0040982

AKEDO 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.34M $3.46 M $3.80 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.02M 3日間のアクティブ購入額 $5.15 M 3日間のアクティブ売却額 $5.13 M 7日間のアクティブ売買差額 0.61M 7日間のアクティブ購入額 $56.45 M 7日間のアクティブ売却額 $55.83 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 AKEDO 資本フロー 純流入 AKEUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.02 M 0.00 2026-08-07 -$0.01 M 0.00 2026-08-06 $0.07 M 0.00 2026-08-05 $0.00 M 0.00 2026-08-04 -$0.15 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの AKEDO (AKE) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、AKEDO ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 AKE / USDT $0.0041016 $0.0041016 $0.0041016 +2.79% 113.64M (USDT) 取 引