Aixbt (AIXBT) 本日のテクニカル分析 Aixbt 分析ページでは、AIによって生成された AIXBT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Aixbt の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Aixbt (AIXBT) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.0179 -- +4.19% -4.49% -48.38%

Aixbt テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Aixbt の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い売り 売却 18 中立 4 購入 4 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 4 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01789 0.01789 R2 0.01789 0.01788 R1 0.01788 0.01788 PP 0.01788 0.01788 S1 0.01787 0.01787 S2 0.01787 0.01787 S3 0.01786 0.01787

Aixbt 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.38M $4.30 M $4.69 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.06 M 3日間のアクティブ売却額 $0.06 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.15 M 7日間のアクティブ売却額 $0.16 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Aixbt 資本フロー 純流入 AIXBTUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.00 M 0.02 2026-08-07 -$0.04 M 0.02 2026-08-06 -$0.03 M 0.02 2026-08-05 -$0.02 M 0.02 2026-08-04 -$0.05 M 0.02 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Aixbt (AIXBT) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Aixbt ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 AIXBT / USDT $0.0179 $0.0179 $0.0179 +2.69% 3.40M (USDT) 取 引 AIXBT / USDC $0.01791 $0.01791 $0.01791 +2.69% 3.08M (USDT) 取 引