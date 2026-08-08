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Aixbt (AIXBT) 本日のテクニカル分析

Aixbt (AIXBT) 本日のテクニカル分析

Aixbt 分析ページでは、AIによって生成された AIXBT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Aixbt の分析内容について詳しくご覧ください。

Aixbt (AIXBT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0179--+4.19%-4.49%-48.38%
Aixbt 価格について詳しく知る

Aixbt テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Aixbt の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い売り
売却 18
中立 4
購入 4
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:中立売却 4中立 4購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01789
0.01789
R2
0.01789
0.01788
R1
0.01788
0.01788
PP
0.01788
0.01788
S1
0.01787
0.01787
S2
0.01787
0.01787
S3
0.01786
0.01787

Aixbt 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.38M
$4.30 M
$4.69 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.06 M
3日間のアクティブ売却額
$0.06 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.15 M
7日間のアクティブ売却額
$0.16 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Aixbt 資本フロー

純流入AIXBTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.02
2026-08-07-$0.04 M0.02
2026-08-06-$0.03 M0.02
2026-08-05-$0.02 M0.02
2026-08-04-$0.05 M0.02

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Aixbt (AIXBT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Aixbt ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AIXBT/USDT
$0.0179
$0.0179$0.0179
+2.69%
3.40M (USDT)
AIXBT/USDC
$0.01791
$0.01791$0.01791
+2.69%
3.08M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

AIXBT
AIXBT
USD
USD

1 AIXBT = 0.0179 USD

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