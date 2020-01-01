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OKZOO (AIOT) 本日のテクニカル分析

OKZOO (AIOT) 本日のテクニカル分析

OKZOO 分析ページでは、AIによって生成された AIOT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で OKZOO の分析内容について詳しくご覧ください。

OKZOO (AIOT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.040117---24.78%-27.31%-53.81%
OKZOO 価格について詳しく知る

OKZOO テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる OKZOO の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 14
中立 7
購入 5
移動平均:売却売却 10中立 1購入 3
テクニカル指標:中立売却 4中立 6購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.04022
0.04021
R2
0.04021
0.04019
R1
0.04018
0.04018
PP
0.04017
0.04017
S1
0.04014
0.04015
S2
0.04013
0.04014
S3
0.0401
0.04013

OKZOO 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.79M
$8.97 M
$9.76 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.75 M
3日間のアクティブ売却額
$0.74 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$1.11 M
7日間のアクティブ売却額
$1.11 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

OKZOO 資本フロー

純流入AIOTUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの OKZOO (AIOT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、OKZOO ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AIOT/USDT
$0.040117
$0.040117$0.040117
-5.43%
2.43M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

AIOT
AIOT
USD
USD

1 AIOT = 0.040117 USD

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