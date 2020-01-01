OKZOO (AIOT) 本日のテクニカル分析 OKZOO 分析ページでは、AIによって生成された AIOT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で OKZOO の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

OKZOO (AIOT) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.040117 -- -24.78% -27.31% -53.81%

OKZOO テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる OKZOO の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 14 中立 7 購入 5 移動平均 : 売却 売却 10 中立 1 購入 3 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 6 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.04022 0.04021 R2 0.04021 0.04019 R1 0.04018 0.04018 PP 0.04017 0.04017 S1 0.04014 0.04015 S2 0.04013 0.04014 S3 0.0401 0.04013

OKZOO 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.79M $8.97 M $9.76 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.75 M 3日間のアクティブ売却額 $0.74 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $1.11 M 7日間のアクティブ売却額 $1.11 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 OKZOO 資本フロー 純流入 AIOTUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの OKZOO (AIOT) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、OKZOO ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 AIOT / USDT $0.040117 $0.040117 $0.040117 -5.43% 2.43M (USDT) 取 引