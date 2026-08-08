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OLAXBT (AIO) 本日のテクニカル分析

OLAXBT (AIO) 本日のテクニカル分析

OLAXBT 分析ページでは、AIによって生成された AIO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で OLAXBT の分析内容について詳しくご覧ください。

OLAXBT (AIO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.04145---18.30%-56.16%-59.21%
OLAXBT 価格について詳しく知る

OLAXBT テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる OLAXBT の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 15
中立 2
購入 9
移動平均:中立売却 8中立 0購入 6
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.0418
0.04177
R2
0.04177
0.04175
R1
0.04175
0.04174
PP
0.04172
0.04172
S1
0.0417
0.0417
S2
0.04167
0.04169
S3
0.04165
0.04167

OLAXBT 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.26M
$3.77 M
$4.03 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.03M
3日間のアクティブ購入額
$0.39 M
3日間のアクティブ売却額
$0.41 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$1.67 M
7日間のアクティブ売却額
$1.66 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

OLAXBT 資本フロー

純流入AIOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.04
2026-08-07$0.00 M0.04
2026-08-06$0.00 M0.04
2026-08-05$0.00 M0.04
2026-08-04$0.00 M0.04

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

OLAXBT についてさらに詳しく知る

MEXCの OLAXBT (AIO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、OLAXBT ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AIO/USDT
$0.04145
$0.04145$0.04145
-6.26%
2.40M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

AIO から USD の計算機

金額

AIO
AIO
USD
USD

1 AIO = 0.04145 USD

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