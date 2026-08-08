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The AI Prophecy (ACT) 本日のテクニカル分析

The AI Prophecy (ACT) 本日のテクニカル分析

The AI Prophecy 分析ページでは、AIによって生成された ACT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で The AI Prophecy の分析内容について詳しくご覧ください。

The AI Prophecy (ACT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.009535--+6.95%+8.89%-39.31%
The AI Prophecy 価格について詳しく知る

The AI Prophecy テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる The AI Prophecy の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 18
中立 3
購入 5
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:中立売却 4中立 3購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.00953
0.009528
R2
0.009528
0.009525
R1
0.009524
0.009524
PP
0.009522
0.009522
S1
0.009518
0.009519
S2
0.009516
0.009518
S3
0.009512
0.009516

The AI Prophecy 市場シグナル

現在の未約定注文数量
1.44M
$14.48 M
$13.04 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.03M
3日間のアクティブ購入額
$0.83 M
3日間のアクティブ売却額
$0.86 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.96 M
7日間のアクティブ売却額
$0.96 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

The AI Prophecy 資本フロー

純流入ACTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.07 M0.01
2026-08-07-$0.33 M0.01
2026-08-06$0.38 M0.01
2026-08-05$0.09 M0.01
2026-08-04$0.02 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

The AI Prophecy についてさらに詳しく知る

MEXCの The AI Prophecy (ACT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、The AI Prophecy ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ACT/USDT
$0.009534
$0.009534$0.009534
-2.88%
10.64M (USDT)
ACT/USDC
$0.00955
$0.00955$0.00955
-3.08%
5.62M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

ACT から USD の計算機

金額

ACT
ACT
USD
USD

1 ACT = 0.009535 USD

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