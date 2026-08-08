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A (A) 本日のテクニカル分析

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A 分析ページでは、AIによって生成された A の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で A の分析内容について詳しくご覧ください。

A (A) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.06467--+1.53%-14.20%-32.19%
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A テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる A の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い売り
売却 17
中立 5
購入 4
移動平均:強い売り売却 13中立 1購入 0
テクニカル指標:中立売却 4中立 4購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.06444
0.06441
R2
0.06441
0.06438
R1
0.06436
0.06436
PP
0.06433
0.06433
S1
0.06428
0.0643
S2
0.06425
0.06428
S3
0.0642
0.06425

A 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.13M
$2.01 M
$1.88 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.05 M
3日間のアクティブ売却額
$0.03 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.46 M
7日間のアクティブ売却額
$0.45 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

A 資本フロー

純流入AUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.06
2026-08-07$0.02 M0.06
2026-08-06$0.01 M0.07
2026-08-05-$0.04 M0.06
2026-08-04-$0.03 M0.06

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、A ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
A/USDT
$0.06472
$0.06472$0.06472
+0.37%
1.00M (USDT)
A/BTC
$0.0000009948
$0.0000009948$0.0000009948
+0.19%
132.47K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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A
A
USD
USD

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