A (A) 本日のテクニカル分析 A 分析ページでは、AIによって生成された A の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で A の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

A (A) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.06467 -- +1.53% -14.20% -32.19%

A テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる A の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い売り 売却 17 中立 5 購入 4 移動平均 : 強い売り 売却 13 中立 1 購入 0 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 4 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.06444 0.06441 R2 0.06441 0.06438 R1 0.06436 0.06436 PP 0.06433 0.06433 S1 0.06428 0.0643 S2 0.06425 0.06428 S3 0.0642 0.06425

A 市場シグナル 現在の未約定注文数量 0.13M $2.01 M $1.88 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.02M 3日間のアクティブ購入額 $0.05 M 3日間のアクティブ売却額 $0.03 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.46 M 7日間のアクティブ売却額 $0.45 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 A 資本フロー 純流入 AUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.00 M 0.06 2026-08-07 $0.02 M 0.06 2026-08-06 $0.01 M 0.07 2026-08-05 -$0.04 M 0.06 2026-08-04 -$0.03 M 0.06 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの A (A) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、A ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 A / USDT $0.06472 $0.06472 $0.06472 +0.37% 1.00M (USDT) 取 引 A / BTC $0.0000009948 $0.0000009948 $0.0000009948 +0.19% 132.47K (USDT) 取 引