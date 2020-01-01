4 (4) 本日のテクニカル分析 4 分析ページでは、AIによって生成された 4 の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で 4 の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

4 (4) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.011516 -- +11.12% +31.97% -9.81%

4 テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる 4 の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 7 中立 1 購入 18 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 1 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01162 0.01161 R2 0.01161 0.0116 R1 0.0116 0.0116 PP 0.01159 0.01159 S1 0.01158 0.01158 S2 0.01157 0.01158 S3 0.01156 0.01157

4 市場シグナル 現在の未約定注文数量 0.07M $1.63 M $1.56 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.76 M 3日間のアクティブ売却額 $0.76 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.02M 7日間のアクティブ購入額 $1.39 M 7日間のアクティブ売却額 $1.41 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 4 資本フロー 純流入 4USDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの 4 (4) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、4 ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 4 / USDT $0.01157 $0.01157 $0.01157 +7.83% 26.34M (USDT) 取 引