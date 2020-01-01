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4 (4) 本日のテクニカル分析

4 (4) 本日のテクニカル分析

4 分析ページでは、AIによって生成された 4 の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で 4 の分析内容について詳しくご覧ください。

4 (4) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.011516--+11.12%+31.97%-9.81%
4 価格について詳しく知る

4 テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる 4 の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 1
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 7中立 1購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01162
0.01161
R2
0.01161
0.0116
R1
0.0116
0.0116
PP
0.01159
0.01159
S1
0.01158
0.01158
S2
0.01157
0.01158
S3
0.01156
0.01157

4 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.07M
$1.63 M
$1.56 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.76 M
3日間のアクティブ売却額
$0.76 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.02M
7日間のアクティブ購入額
$1.39 M
7日間のアクティブ売却額
$1.41 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

4 資本フロー

純流入4USDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの 4 (4) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、4 ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
4/USDT
$0.01157
$0.01157$0.01157
+7.83%
26.34M (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

4
4
USD
USD

1 4 = 0.011516 USD

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